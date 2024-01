Alle Beauty-Lovers aufgepasst: Den „Vamp Beauty“-Trend dürft ihr offiziell in eure Schminkroutine aufnehmen! Barbiecore war gestern, jetzt erobern Smokey Eyes und dunkelrote Lippen die Beauty-Welt.

Sehen wir uns den Make-Up-Trend genauer an!

Vamp Beauty in, Barbiecore out!

So sehr wir Barbiecore im vergangenen Jahr auch gefeiert haben, ist es nun an der Zeit, dass wir uns von diesem Trend verabschieden! Rot setzt sich als neue Trendfarbe im Winter durch und schmeißt pink offiziell vom Podest. Passend zum aktuell verführerischen Fashion-Trend „Mob Wife Ästhetik“ feiert auch in der Beauty-Welt ein neuer Trend seine Geburtsstunde. Wir dürfen uns auf den sinnlichen und verführerischen Make-Up-Trend „Vamp Beauty“ freuen! The stage is officially yours! 😉

Doch was genau steckt hinter diesem Trend? Der Name des Beauty-Trends leitet sich von dem Begriff „Vamps“, also weiblichen Vampiren ab, welcher ursprünglich mit klassischen Geschlechterklischees bestimmt war. Damit ist jetzt aber Schluss: Denn 2024 wird das Wort von Frauen neu interpretiert und die negative Wertung über Bord geworfen! Vamp Beauty beschreibt ab sofort einen sinnlichen, glamourösen, vor allem aber selbstbewussten Beauty-Look.

So sieht der Look aus

Charakteristisch für den Vamp Beauty-Look sind Smokey Eyes und blutrote Lippen. Wer den Make-Up-Trend in seine Schminkroutine aufnimmt, möge beachten, dass hier hauptsächlich mit dunklen Farbnuancen gearbeitet wird. Im Vordergrund stehen Augen und Lippen, daher am besten wenig mit eurem Blush arbeiten, wenn ihr den Look nachschminkt.

Mit einem Blick auf die Runway-Looks sehen wir, dass auch große Designer ihre Looks mit dem Vamp-Beauty-Trend bereits aufgepeppt haben. Zugegeben: Smokey Eyes eignen sich zwar nicht ganz so für den Daily-Look – dafür könnt ihr sie aber für einen glamourösen Night-Out-Look mit einplanen. Im Alltag setzen wir stattdessen auf leichtes Rouge, schön getuschte Wimpern und auf einen roten glossy Lippenstift. Euren Lippen könnt ihr übrigens auch einen Ombre-Look mit schwarzem Lipliner verleihen, der den Trend wahnsinnig gut aussehen lässt! We LOVE it!

Ihr habt Lust auf auf den Vamp Beauty-Trend? Wir haben euch ein paar passende Produkte zum Nachshoppen rausgesucht: