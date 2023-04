Die kalte Jahreszeit ist zwar vorbei, die trockenen Lippen sind aber geblieben? We got you! Denn wir haben jetzt auf TikTok einen neuen Hack entdeckt, der einen zarten und weichen Kussmund im Nu verspricht. „Lip Basting“ nennt sich der vermeintliche heilige Gral gegen aufgesprungene Lippen. Wir verraten dir, was es mit dem Beautytrend auf sich hat!

Gleich vorweg: wir haben den Trick selbst getestet und sind begeistert!

Lip Basting: Ein heiliger Gral bei spröden Lippen?

Egal ob Wetterumschwung, zu wenig getrunken oder einfach die falsche Pflege – gefühlt finden unsere Lippen irgendwie immer eine Ausrede, um spröde und rissig zu sein. Das Gefühl von aufgesprungenen Lippen ist nicht nur unglaublich unangenehm, es sieht auch nicht gerade schön aus. Das Problem: Auch kein Lippenpflegestift und kein Hausmittel der Welt scheint hier zu helfen. Was also tun? Im Netz sind wir jetzt auf einen scheinbaren heiligen Gral gestoßen.

„Lip Basting“ nennt sich gerade der heißeste Tipp gegen rissige Lippen auf TikTok. „Baste“ heißt übersetzt so viel wie übergießen und genau darum geht es bei diesem Hack, der uns in Rekordgeschwindigkeit wieder juicy lips zaubern soll. Zumindest sind Anhänger:innen des Beautytrends ganz begeistert von dieser Methode. Der Hashtag #lipbasting verzeichnet auf der Videoplattform bereits mehrere hunderttausend Aufrufe. „Endlich ein Tipp, der wirklich hilft“, schreibt eine TikTok-Userin zum Beispiel zu dem gehypten Beautytrend. Entwickelt wurde die besondere Technik übrigens von der amerikanischen Dermatologin Dr. Shereene Idriss. Sie teilte ihren Tipp vor einigen Monaten auf ihrem Instagram-Account. Bereits kurze Zeit später ging der Clip viral. Das beste an dem Hack: Die Methode besteht aus nur zwei kurzen Schritten und ist ziemlich simple umzusetzen.

Das ist die Besonderheit und so funktioniert Lip Basting

Tja, aber inwiefern unterscheidet sich dieser Trick jetzt von ganz normaler Lippenpflege? Die Neuheit liegt hier in dem Zwei-Schritte-System. „Lip Basting“ geht das Problem damit nämlich an der Wurzel an, anstatt es mit intensiven Cremes zu erdrücken. Wie genau? Mit einem chemischen Peeling. Der Vorteil der chemischen Variante liegt darin, dass diese Art von Scrubs (im Gegensatz zu physikalischen Peelings) die Hautoberfläche nicht beschädigen. Und da die Haut auf den Lippen ohnehin sehr sensibel und dünn ist, benötigt sie eine extra schonende Pflege. Also weg mit den selbstgemachten Sugar-Scrubs! So funktioniert Lip Basting:

Zuallererst wird eine kleine Menge eines chemisches Peeling auf die Lippen aufgetragen, um die abgestorbenen Hautschüppchen, die sich angesammelt haben, zu entfernen. Verwende dazu einen Toner, der eine niedrige Konzentration an Alphahydroxysäuren (AHA) enthält sowie Glykol- oder Milchsäure. Für Beautyaddicts mit besonders empfindlicher Haut empfiehlt die Erfinderin des Trends eine PHA-Lösung. Diese ist besonders sanft. Lasse den Toner dann etwa zehn bis maximal 15 Sekunden lang einwirken. Im zweiten Schritt wird dann eine dicke Schicht Creme auf die Lippen aufgetragen. Hier kannst du auf ein spezielles Lippenpflegeprodukt aus der Drogerie zurückgreifen oder alternativ Vaseline auftragen. Nach rund zehn Minuten werden die überschüssigen Produktrückstände dann entfernt. That’s it!

Unser Fazit

Wir haben die Methode jetzt fast zwei Wochen regelmäßig (jeden zweiten oder dritten Tag) durchgeführt, und können sagen, dass sich die Lippen tatsächlich viel geschmeidiger und weicher anfühlen, als vor dem Test. Also klare Empfehlung! Ihr solltet allerdings unbedingt darauf achten, kein allzu starkes Peeling zu verwenden. Und natürlich: Lippenpflege mit SPF nicht vergessen!