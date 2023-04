Auf TikTok kursiert gerade wieder ein Beauty-Trend, den wir unbedingt ausprobieren müssen! Die Rede ist von „Diamond Lips“ – die wohl glamouröseste Art, um unsere Lippen hervorzuheben. Alles, was ihr dafür braucht, sind lediglich zwei Produkte.

Wie ihr den Trend nachmachen könnt, zeigen wir euch hier.

Was sind „Diamond Lips“?

Wir lieben Glitzer in all seinen Formen! Ob Make-up, Outfit oder sonstiges Styling-Piece: the glitter, the better, lautet die Devise! Und mal ehrlich: Eigentlich ist es viel zu schade, all unsern Spark nur für besondere Anlässe aufzuheben. Es ist also höchste Zeit, dass wir ihn in unsere tägliche Make-up-Routine einbauen. Keine Sorge, ihr strahlt danach nicht wie eine Discokugel auf der Tanzfläche. Vielmehr umgibt euch dank des Beauty-Trends ein traumhafter Glow mit einem Hauch von Schimmer.

Und das sieht nicht nur unglaublich toll aus, es macht auch automatisch größere und vollere Lippen. Dadurch, dass der „Diamant-Glanz“ nicht ganz so stark ist, lässt sich dieser Look auch easy im Alltag tragen, ohne dass man sich zu over the top fühlt. Wir trauen uns außerdem zu wetten, dass sich bereits alle Items, die ihr dafür benötigt, in eurer Beauty-Sammlung befinden.

So geht’s

Das Beste an dem Trend, der auf TikTok momentan viral geht: Es dauert überhaupt nicht lange und wir brauchen gerade mal zwei Produkte.

Einen Highlighter in Champagner-Tönen

Ein transparentes oder sanft schimmerndes Lipgloss

Ins Leben gerufen hat die „Diamond Lips“ Beauty-Influencerin Eva Larosa. In einem Video zeigt sie, dass es vor allem darauf ankommt, den Amorbogen an der Oberlippe sowie die Mitte der Lippen zu betonen.

Dazu nimmt sie einen schimmernden Stift zur Hand und trägt ihn sowohl oberhalb der Lippe als auch in der Mitte auf und blendet die Glitzerspur aus. Dann folgt das Lipgloss, das sowohl transparent als auch einen leichten Schimmer haben kann und fertig ist der Look! Beim Highlighter könnt ihr auch einen Stick, loses Puder oder einen in gepresster oder flüssiger Form verwenden. Entweder ihr tupft das Produkt dann mit dem Finger auf oder ihr greift zu einem Pinsel. Damit eure Lippen so weich und gepflegt wie möglich sind, empfehlen wir euch, davor noch ein Lip-Scrub aufzutragen.