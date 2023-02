Warum bleiben Paare lange zusammen? Und gibt es eigentlich einen Schlüssel zum Liebesglück? Diesen Fragen ist die deutsche Partnerbörse Gleichklang nachgegangen und hat ihre Mitglieder nach Gründen gefragt, warum ihre Beziehung lange gehalten hat. Dabei haben sich einige interessante Faktoren herauskristallisiert.

Diese 15 Gründe wurden am häufigsten genannt – einer davon soll ein absoluter Superfaktor sein!

15 Gründe, warum eine Beziehung lange hält

Um herauszufinden, welche Faktoren und Gründe tatsächlich zu einer langen Beziehung und Liebesglück beitragen, befragte die psychologische Partnerbörse Gleichklang Mitglieder zu ihren persönlichen Erfahrungen mit Partnerschaften. Insgesamt nahmen 234 Mitglieder (121 Frauen, 108 Männer und 5 nicht-binäre Personen) zwischen 26 und 77 Jahren an der Befragung teil.

Folgende 14 Faktoren, die zu einer langen Beziehung beitragen, sowie ein Superfaktor, der alle anderen Faktoren zusätzlich beeinflusst, wurden dabei identifiziert:

1. Gemeinsamkeit verbindet

Viele der Befragten gaben an, dass vor allem Gemeinsamkeiten und Übereinstimmung in Werten und Ethik, religiösen oder spirituellen Haltungen, in der Persönlichkeit, den Bedürfnissen, Interessen, der Sexualität oder in den Lebenszielen ein wesentlicher Faktor für gemeinsames Liebesglück seien. Auch Gemeinsamkeiten hinsichtlich konkreten Aktivitäten oder Lebensstilen, wie etwa Veganismus, aber auch abstrakten Prinzipien spielten dabei für die befragten Mitglieder eine Rolle.

Welche Übereinstimmung wesentlich war, hing davon ab, welche Bereiche von den beteiligten Personen selbst als wichtig erlebt wurden. Die Befragten schilderten, dass Gemeinsamkeit ein Fundament sei, welches unlösbare Konflikte verhindere und gemeinsame Glück-Momente ermögliche.

2. Unterschiede ergänzen sich

Nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede spielen für eine lange Beziehung offenbar eine wesentliche Rolle. Demnach würden „Gegensätze in weniger zentralen Aspekten“ eine Beziehung beleben, so die Mehrheit der Mitglieder. Vor allem wurden Unterschiede von den Befragten dann als hilfreich genannt, wenn es darum geht, ein gemeinsames Ziel in der Partnerschaft zu erreichen. Genannt wurden beispielsweise sich ergänzende Fähigkeiten.

3. Bereitschaft für Neues und Veränderung

Die gegenseitige Unterstützung, wenn es um Veränderung und Weiterentwicklung geht, spielt für lange Beziehungen ebenfalls eine große Rolle. Die Befragten schilderten etwa, dass neue Aktivitäten und neue Ziele die Leidenschaft und Spannung ihrer Beziehung erhöhten und einer langweiligen Alltagsroutine entgegenwirkten. Eine beidseitige Bereitschaft, Veränderungen aktiv anzugehen, trage dazu bei, eine Beziehung zu stabilisieren, so das Ergebnis der Umfrage.

4. Arbeit an der eigenen Persönlichkeit

Mehrere der Befragten gaben außerdem an, dass sie in ihrer Beziehung auch über sich selbst reflektierten, ungünstige eigene Muster veränderten und so zu einem persönlichen Wachstum gelangten. Diese Bereitschaft zur eigenen Persönlichkeits-Entwicklung habe ihrer Beziehung mehr Stabilität und Tiefe gegeben.

5. Miteinander reden!

Ein weiteres wichtiges Fundament für eine gute Beziehung: Offene Kommunikation. Das bestätigen auch die TeilnehmerInnen der Gleichklang-Umfrage. Der zentrale Faktor einer glücklichen Partnerschaft sei ein offener, ehrlicher und wohlwollender Kommunikationsstil miteinander. Durch offene Kommunikation lernten befragte Mitglieder einander zu verstehen, was ihre Beziehungsqualität verbessere.

6. Konflikte klären

Aktiv nach Lösungen für Probleme innerhalb einer Partnerschaft zu suchen und gemeinsam daran zu arbeiten, verbessert laut Umfrage den Beziehungsalltag und sei ein wichtiger Teil der Partnerschaft. Mehrere der Befragten berichteten, dass ihre Beziehung an Konflikte und Krisen gewachsen sei und Konfliktlösung oftmals zu einem positiven Wendepunkt in ihrer Beziehung geführt habe.

7. Willen zu Beziehung und Kompromiss

Nicht nur Bereitschaft zur Konfliktlösung, sondern vor allem auch der Wille, Kompromisse in der Beziehung einzugehen, kristallisierte sich im Rahmen der Befragung als wichtiger Faktor für Liebesglück heraus. Kompromisse wurden dabei als die Suche nach der besten Lösung für beide Beteiligten beschrieben, nicht als die Unterordnung der eigenen Bedürfnisse.

8. Wertschätzung und Respekt

Auf welcher Basis gelingt es Paaren, Konflikte zu klären, Probleme zu lösen und als Beziehung daran wachsen? Viele Befragten benannten als einen entscheidenden Faktor eine Grundhaltung des Respekts und der Wertschätzung zueinander. Aufgrund von Respekt und Wertschätzung gelinge es ihnen, mit Unterschieden, verschiedenen Wahrnehmungen und Enttäuschungen umzugehen und die Motivation zu entwickeln, die wechselseitigen Perspektiven zu verstehen.

9. Akzeptanz

Eng mit Respekt und Wertschätzung verbunden war auch der Faktor der Akzeptanz. Die Befragten erzählten, dass sie lernten, die andere Person so zu lieben, wie diese sei, und zwar mit ihren Macken und Unvollkommenheiten. So gelinge es ihnen, mit ihrer Beziehung glücklich zu sein, auch wenn sie nicht immer alles aneinander gut fänden.

10. Freiräume gewähren

In Beziehungen muss man nicht immer alles gemeinsam machen. Partner sind immer noch Individuen, die ihre Freiräume brauchen und Zeit für sich in Anspruch nehmen wollen. Dass Freiräume ein wichtiger Faktor für Liebesglück sind, bestätigt auch die Umfrage. Das Bedürfnis nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit auch in einer Partnerschaft befriedigen zu können, trage in weiterer Folge zur Beziehungszufriedenheit bei.

11. Vertrauen

Wieso schaffen es manche Paare, sich Freiräume ohne Angst, Ärger oder Eifersucht einzuräumen, während andere daran scheitern? Die Befragten schilderten hier als entscheidenden Faktor das Vertrauen zueinander. Aufgrund von Vertrauen war es einer Reihe von Befragten möglich, auch besondere Konstellationen, wie etwa Fernbeziehungen, positiv zu bewältigen.

12. Zärtlichkeit & 13. Sex

Viele der Befragten berichteten spontan über die große Bedeutsamkeit von Zärtlichkeit und Sexualität. Beide Faktoren waren miteinander korreliert, wurden manchmal aber auch unabhängig voneinander benannt. Die Befragten schilderten, dass Zärtlichkeit und Sexualität die Nähe zueinander erhöhe und durch eine bewusste Erotik die Beziehung leidenschaftlich bleibe.

14. Familienplanung

Ähnliche Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft sind laut Umfrage ebenfalls ein wichtiger Faktor für lange Beziehungen. Einige der Befragten gaben demnach an, dass Kinder oder auch eine entstehende Patchworkfamilie die Verbindlichkeit ihrer Beziehung erhöht und sie so gemeinsam neue Ziele geschaffen habe.

15. Superfaktor: Wechselseitigkeit

Im Zuge der Umfrage stellte sich schnell heraus, dass es einen wesentlichen Superfaktor gibt, der alle anderen genannten Faktoren positiv beeinflusst und ihnen übergeordnet ist. Die Rede ist von sogenannter „Wechselseitigkeit“.

Die Zufriedenheit in den Beziehungen der Umfrage-TeilnehmerInnen trat demnach vor allem dadurch ein, dass die Bedürfnisse beider Personen gleichberechtigt in einer „natürlichen, liebevollen und aufeinander eingespielten Art und Weise zur Geltung kamen“. Erst durch diese Wechselhaftigkeit ergab sich bei der Mehrheit der Befragten die Balance, die eine reife Beziehung braucht.

Beziehung ist Arbeit

Wie Psychologe Guido Gebauer, der die Befragung durchgeführt und ausgewertet hat, festhält, zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass wir unserem Glück mit verschiedenen Faktoren durchaus auf die Sprünge helfen können.

Schon bei der Partnerwahl können wir etwa darauf achten, ob welche Gemeinsamkeiten es gibt, die uns wichtig sind, oder welche Unterschiede wir als positiv sehen. Außerdem sei es vor allem während einer Beziehung unglaublich wichtig, durch Beziehungsarbeit das Liebesglück immer wieder neu zu erschaffen. Dazu zählen etwa Kommunikation, die Bereitschaft für Problemlösung oder Kompromisse, und Raum für eine persönliche Entwicklung. Wichtig sind dabei vor allem auch Respekt, Wertschätzung, Akzeptanz, Balance und Zärtlichkeiten, sowie gegenseitiges Vertrauen und Gleichberechtigung, und die Möglichkeit für Freiraum.

Unterm Strich: Beziehung bedeutet Arbeit. Wenn wir uns auf unser Gegenüber einlassen und dazu bereit sind, aktiv in eine Beziehung zu investieren, dann steht einem langen Liebesglück also so gut wie nichts im Weg!

*Die Untersuchung wurde durch den Psychologen Guido F. Gebauer durchgeführt. Die 234 ausgewerteten freien Texte stammten von 121 Frauen, 108 Männern und 5 nicht-binären Personen im Alter von 26 und 77 Jahren. Die Dauer der beschriebenen Beziehungen schwankte zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als 10 Jahren.