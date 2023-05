Der Sommer ist endlich da und wir alle wollen unsere Herzen von der Liebe erwärmen lassen. Aber schlechte Neuigkeiten: Es scheint, als ob der Liebesgott im Juni ein bisschen Urlaub macht und ein paar Sternzeichen mit einer kleinen Portion Pech in der Liebe belegt hat. Ob in der Beziehung oder beim Dating – bei manchen will irgendwie gar nichts so wirklich klappen.

Für diese Tierkreiszeichen bringt der Juni laut Horoskop Pech in der Liebe.

Wassermann

Für Wassermänner könnte es im Juni einige Spannungen in romantischen Beziehungen geben. Konflikte und Missverständnisse könnten auftreten und zu Reibereien führen. Kein Wunder, denn in den letzten Wochen hat sich bei dem Sternzeichen auch einiges angestaut. Für den Wassermann ist es nun wichtig, geduldig und kommunikativ zu sein, um Konflikte zu vermeiden oder zu lösen.

Waage

Waagen steht im Juni wohl eine emotionalen Herausforderung bevor. Es kann sein, dass sie auf Ablehnung stoßen oder plötzlich sogar eine Trennung im Raum steht. Single-Waagen müssen beim Dating womöglich mit einer bitteren Enttäuschung rechnen. Den Teufel an die Wand malen müssen sie aber dennoch nicht. Denn ab Juli schaut die Sache schon wieder ganz anders aus.

Skorpion

Skorpione könnten im Juni in ihren Liebesbeziehungen mit einigen Unsicherheiten konfrontiert sein. Misstrauen und Eifersucht sind dann Thema und könnten zu Spannungen in der Beziehung führen. Wichtig: Skorpione sollten jetzt unbedingt ehrlich über die eigenen Gefühle sprechen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Sonst könnt der Sommer noch happig werden!

Fische

Für Fische kann der Juni eine Zeit sein, in der romantische Beziehungen auf die Probe gestellt werden. Eine Reihe an Missverständnisse stehen bevor, und dem Sternzeichen fällt es oftmals schwer, die richtigen Worte zu finden. Aber nicht verzweifeln, liebe Fische: Offene Kommunikation und Empathie könnten dabei helfen, die Beziehung zu stärken!