Der März steht vor der Tür und mit ihm auch die ersten Frühlingsgefühle. Das Wetter wird (hoffentlich) wärmer, die Wiesen bunter und wir haben endlich wieder mehr Antrieb. Drei Sternzeichen können sich im März 2022 aber auf ganz besonders viele Glücksmomente freuen.

Diese Tierkreiszeichen haben laut Horoskop den besten März.

Widder

Trotz tristem Wetter wartet auf den Widder im März eine Menge Sonnenschein. Humorvoll und voller positiver Gefühle kann das Sternzeichen in den Frühling starten und alles mit etwas Leichtigkeit sehen. Dieser Monat wird für den Widder somit sehr entspannt und sorgt für die langersehnte Ruhe und den Einklang, den es sich schon so lange wünscht. Das Wasserzeichen sollte sich im März also erlauben, sich den guten Gefühlen hinzugeben und die Entspannung in vollen Zügen zu genießen. Zeit wird’s!!!

Waage

In Sachen Liebe geht es bei den Waagen im März hoch her. Da prickelt es gewaltig! Der Jupiter unterstützt die Single-Waage außerdem im März mit einer zusätzlichen Prise Selbstbewusstsein, verlangt dafür aber auch Engagement. Bei Dates lohnt es sich daher mutig zu sein! Bei Waagen in Beziehungen läuft es im März im Bett richtig rund! Ein guter Zeitpunkt, um geheime Vorlieben und Wünsche endlich offen zu kommunizieren. Der Jupiter hebt das Lovegame der Waagen auf ein ganz neues Level!

Wassermann

Im März sollten Wassermänner sich auf ihre Beziehungen fokussieren. Denn da kommt etwas Neues auf sie zu! Vielleicht eine neue Beziehung, eine heiße Affäre oder ein neuer Blickwinkel auf den Partner oder die Partnerin. All das, was in den letzten Monaten ein bisschen eingeschlafen ist, wird jetzt wieder zum Leben erweckt. Rückblickend werden Wassermann-Geborene Ende März sicherlich glücklicher sein, als Anfang des Monats. Aber nicht vergessen, lieber Wassermann: Nimm dir zwischendurch auch Zeit für dich selbst, denn davon können wir ja alle viel gebrauchen!