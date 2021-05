Völlig unbewusst scheinen manche Menschen ihre Beziehung zu sabotieren, ohne das eigentlich zu wollen. Das kann damit zusammenhängen, dass sie Angst vor Bindung haben oder sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Oft hängt das mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen neigen dazu, ihre Beziehung unbewusst zu sabotieren.

Krebs

Dem Krebs ist es schön des Öfteren passiert, dass er seine Beziehung unbewusst passiert. Dir fällt es nämlich sehr schwer, dich voll und ganz einem anderen Menschen zu öffnen. Du kommst eben einfach nicht gerne aus deiner Schale heraus. Wenn dein Partner glaubt, alles über dich zu wissen, könnte ihm nach einiger Zeit auffallen, dass du doch das ein oder andere Geheimnis vor ihm hast. Für ihn könnte das dann ein schwerer Vertrauensbruch sein. Öffne dich und vertraue dich ihm an, es wird eine Nähe zwischen euch entstehen, die du so noch nicht kanntest. So kannst du verhindern, dass du die Beziehung mit deinem Verhalten unbewusst beendest.

Löwe

Leider musst du stets das letzte Wort haben. Alles, was du sagst, stimmt – auch wenn es eigentlich falsch ist. Fehler zuzugeben, gehört nicht gerade zu deinen Stärken. Auf Dauer kann das für deinen Partner ziemlich anstrengend sein. Versuche die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu lernen, dass die Meinung deines Partners auch ihre Berechtigung hat. Anders sabotierst du dadurch nämlich unbewusst deine Beziehung. Versuche, deine Angst davor, in deiner Freiheit eingeschränkt zu sein, abzulegen. Das passiert alles nur in deinem Kopf!

Fische

Als Wasserzeichen bist du besonders nah am Wasser gebaut und nimmst dir jede noch so kleine Kritik sofort zu Herzen. Vor allem Kritik von der Person, die du über alles liebst, ist für dich kaum zu ertragen und du brichst sofort in Tränen aus. Für deinen Freund kann das mit der Zeit ziemlich nervenaufreibend sein. Versuche Kritik etwas gefasster gegenüberzustehen und nicht alles persönlich zu nehmen.