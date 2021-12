Nur noch wenige Tage bis Weihnachten! Während einige diese Zeit nutzen, um Geschenke einzupacken, die Weihnachtskarten fertig zu schreiben und so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, haben sich andere noch nicht einmal Gedanken um die Weihnachtsgeschenke gemacht.

Diese Sternzeichen kaufen Weihnachtsgeschenke immer auf den letzten Drücker.

Stier

Für den Stier bedeutet die Weihnachtszeit vor allem Stress. Denn das Tierkreiszeichen versucht, möglichst viele Aktivitäten vor Silvester einzuplanen. Seien es Weihnachtsfeiern mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen oder einfach zahlreiche ausgiebige Glühweinrunden. Der Stier genießt die Weihnachtszeit vor allem mit vielen Treffen mit Freunden.

Dabei geht die Weihnachtsplanung schnell unter und der Stier vergisst, neben den ganzen sozialen Aktivitäten Zeit einzuplanen, in der er Weihnachtsgeschenke kaufen muss.

Das wird ihm dann meist wenige Tage vor Weihnachten zum Verhängnis und nach der gemütlichen Adventzeit mit Glühwein und Keksen hetzen die Stiere am 23. und 24. Dezember durch die Stadt, um noch schnell die passenden Geschenke zu finden.

Bei Stieren kommt es dementsprechend oft vor, dass sie auf die klassischen Gutschein-Geschenke zurückgreifen müssen, weil die Dinge, die sie eigentlich bestellen wollten, nicht schnell genug lieferbar waren.

Schütze

Schützen sind enorm kreativ und haben immer unzählige Ideen, was sie ihren Liebsten schenken können. Das einzige Problem an der Sache: Schützen sind enorme Prokrastinierer. Sie setzen ihre tollen Weihnachtsgeschenke-Ideen deshalb nicht sofort um, sondern leben ganz nach dem Motto: Das mache ich dann später. Und eben dieses später zieht sich oft wochenlang hinaus.

So passiert es den Schützen nur allzu oft, dass sie am 23. Dezember bemerken, dass sie noch kein einziges Weihnachtsgeschenk besorgt haben. Zum Glück mangelt es ihnen aber nicht an Ideen und Kreativität – Schützen werden also in der Nacht von 23. auf 24. Dezember zu richtigen Weihnachtselfen, die die ganze Nacht damit verbringen, ihre Geschenke noch last-minute zu basteln oder eine Shopping-Route für den 24. Dezember vorzuplanen. Am Ende gelingt es ihnen aber immer, alles zu besorgen – als typische Prokrastinierer sind sie den Deadline-Stress ja mittlerweile auch gewohnt.

Widder

Widder sind einfach keine guten Planer. Die einfachste To Do Liste kann das Tierkreiszeichen schnell überfordern. Denn Widder sind spontane Freigeister, die sich einfach nicht an Zeitpläne und Deadlines halten können. Umso stressiger ist dementsprechend die Weihnachtszeit für sie.

Denn der Countdown bis Weihnachten ist für Widder ein einziges Prokrastinieren. Die Frage, was Widder ihren Liebsten schenken möchten, schieben sie so lange vor sich her, bis sie in Panik geraten.

Widder sind deshalb meist diejenigen, die last minute an Heiligabend noch schnell einkaufen gehen und dann so schnell wie möglich Dinge kaufen, von denen sie glauben, dass sie überzeugen können. Dadurch gibt es bei dem Tierkreiszeichen oft Geschenke-Fehlgriffe oder Dinge, die die Person schon hat. Aber Widder gehen damit locker um und gestehen auch offen, dass sie die Geschenke in letzter Minute gekauft haben.