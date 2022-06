Schon länger steht fest, dass bald ein Film über das spektakuläre Leben von Madonna erscheinen wird. Doch die Suche nach einer geeigneten Schauspielerin, die in die Rolle der Pop-Ikone schlüpft, gestaltete sich wohl schwieriger als gedacht. Jetzt soll das Filmstudio aber endlich eine Wahl getroffen haben.

Und sie ist definitiv keine Unbekannte …

Schauspielerin für Biopic über Madonna steht fest

Unzählige Stars haben sich für die Rolle der jungen Madonna in ihrem kommenden Biopic beworben – schlussendlich hat es aber nur eine von ihnen geschafft, in die Top-Auswahl zu kommen. Serien-Fans werden sich jetzt freuen; denn es ist keine Geringere als Netflix-Star Julia Garner. Zuletzt hat sie das Streaming-Publikum mit ihrer Rolle als toughe Ruth in „Ozark“ begeistert – für die sie übrigens bereits zwei Emmys gewonnen hat. Außerdem ist Garner in der Serie „Inventing Anna“ über die Hochstaplerin Anna Sorokin zu sehen.

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, habe sich die 28-Jährige im Casting gegen Stars wie Florence Pugh („Little Woman“), Alexa Demie („Euphoria“) sowie Odessa Young („The Professor„) durchgesetzt. Für das Filmstudio Universal Pictures sei Julia Garner nun die erste Wahl.

Madonna führt selbst Regie

Doch auch Madonna hat ein Wörtchen mitzureden – denn die Pop-Ikone wird selbst Regie führen. Aber nicht nur das: die Sängerin soll auch jede einzelne Kandidatin, die in die engere Auswahl gekommen ist, durch eine Art Bootcamp begleitet und getestet haben, wie sie sich in Sachen Singen und Tanzen macht. Schließlich muss die auserwählte Schauspielerin so nah wie möglich ans Original herankommen. „Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin – und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln“, erklärt die 63-Jährige bereits vor zwei Jahren in einem Statement, als bekannt wurde, dass ein Biopic über sie erscheinen wird.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Madonna Regie führt. Auch bei der Beziehungskomödie aus dem Jahr 2008 „Filth and Wisdom“ sowie bei dem 2011 erschienenem Liebesdrama „W.E.“ war die Pop-Ikone bereits als Regisseurin tätig. Mit an Bord ist auch Amy Pascal, die bereits am Set von „Little Women“ als Produzentin mitwirkte. Wann der Film erscheinen wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass Madonnas große Hits, wie „Material Girl“, „Like a Virgin“ und „Like A Prayer“, im Fokus stehen.