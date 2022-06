Er war einer der erfolgreichsten Superhelden-Filme der vergangenen Jahre. “ Joker“ begeisterte 2019 nicht nur Fans, sondern auch Kritiker. Jetzt teast der Regisseur Todd Phillips die Fortsetzung an.

Zum Cast verrät er auch schon erste Details.

„Joker“ bekommt Fortsetzung

Mit „Joker“ schaffte Regisseur Todd Phillips wohl eine der größten Kinoüberraschungen des Jahres 2019. Denn mit der Hintergrundgeschichte des Batman-Bösewichts schaffte er eine der profitabelsten Comicverfilmungen aller Zeiten. Eine Errungenschaft, die in Zeiten von Marvels Mega-Blockbustern wirklich eine Leistung ist. Denn die Inszenierung von Joaquin Phoenix als Außenseiter, der zum Psychopathen wird, überzeugte nicht nur Fans der „Batman“-Reihe, sondern auch international angesehene Kritiker. Phoenix gewann für seine Darstellung letztlich sogar den Oscar als Bester Hauptdarsteller.

Dass es bei einer so langen Liste an Erfolgen nicht bei einem Film bleiben kann, war vielen deshalb schon lange klar. Doch in den Sozialen Medien konkretisiert Todd Phillips jetzt die Pläne für einen zweiten Teil. Er postet nämlich ein Bild von einem vermeintlichen Skript, das schon einige Details zu Teil zwei verrät. Wie etwa den Arbeitstitel. „Joker: Folie à Deux“ soll der zweite Teil heißen. „Folie à Deux“ bezeichnet im Französischen übrigens eine psychische Erkrankung, die zwei oder mehr Personen betrifft. „Folie“ bedeutet dabei übersetzt Wahnsinn. Und etwas anderes als Wahnsinn hätten wir nach dem ersten Teil ehrlicherweise auch nicht erwartet (vor allem nicht nach dem gigantischen Finale). Geschrieben wurde das Drehbuch – wie schon der erste Teil – von Todd Phillips und Scott Silver.

Ist Joaquin Phoenix wieder dabei?

Wer bei dem Post ganz genau hinsieht, entdeckt übrigens noch ein zweites – sehr wichtiges Detail. Denn auf einem zweiten Foto ist niemand geringerer als Joaquin Phoenix zu sehen, der offenbar schon das Drehbuch liest. Aber bevor ihr jetzt die Rückkehr von Phoenix als Joker feiert, wartet noch ein wenig. Denn laut Branchenmedien hat Joaquin Phoenix noch keinen Vertrag unterschrieben! Der Film sei jedoch in Arbeit, bestätigt der Regisseur mit seinem Post und betont auch, dass Phoenix durchaus Interesse daran hat, seine Rolle als mörderischer Joker wieder aufzunehmen.

Dementsprechend groß ist auch die Freude in den Sozialen Medien. Viele Fans feiern jetzt schon die Fortsetzung – und das, obwohl es inhaltlich noch absolut keine Einzelheiten oder Infos gibt. Denn viele sind sich sicher: Teil zwei wird großartig. „Bleibt alle ruhig, es geht los!!“, schreibt etwa ein User. Ein Enthusiasmus, den viele online teilen!

Wann genau Fans den Film sehen können und worum es genau gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bis es mehr Details zur Fortsetzung gibt, werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen.