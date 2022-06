Oft denken wir, enge Freunde bleiben uns für immer. Dass aber auch enge Freundschaften irgendwann ein Ende haben können, wollen wir oft nicht wahrhaben. Schließlich kennt man sich schon ewig und man will die Zeit nicht einfach so „wegwerfen“. Künstlich halten wir uns also an der Vergangenheit und Erinnerungen fest und hoffen, dass die ungemütliche Situation nur eine Phase ist. Manchmal aber vergeblich! Gerade an diesen fünf Anzeichen merkt ihr, dass sich eure Freundschaft dem Ende zuneigt.

Freunde gehen zu lassen ist manchmal vielleicht sogar noch schwerer als einen Partner/eine Partnerin zu verlieren.

5 Zeichen, dass ihr eine Freundschaft beenden solltet

Manchmal müssen wir uns neben Partnerinnen und Partnern auch von einer alten Freundin oder einem alten Freund trennen. Besonders dann, wenn ihr diese fünf Punkte bejahen könnt.

1. Einseitige Freundschaft

Ihr schreibt Nachrichten und bekommt lange keine Antwort oder ihr ruft an und erst viele Tage später kommt eine Reaktion. Das kann nach einer gewissen Zeit ganz schön frustrierend werden. Freundschaften sind keine Einbahnstraße! Sie gehen in zwei Richtungen, kommt von eurer Freundin/eurem Freund nie irgendeine Art der Eigeninitiative wird es Zeit loszulassen.

2. Es gibt kein Vertrauen

Vertrauen ist in jeder Beziehung die wichtigste Basis überhaupt. Könnt ihr Freunden nicht mehr vertrauen, weil sie euch ständig anlügen oder in wichtigen Situationen einfach im Stich lassen, dann wird es Zeit, die Freundschaft noch einmal zu überdenken.

3. Ihr fühlt euch nach Treffen schlecht

Ihr habt euch nach langer Zeit endlich wieder gesehen. Doch das letzte Treffen hat einfach ein bestimmtes undefinierbares schlechtes Gefühl hinterlassen. Eigentlich solltet ihr die Zeit genießen, aber das war nicht der Fall. Stattdessen müsst ihr ständig daran denken, dass an dem letzten Treffen einfach irgendetwas komisch und unangenehm war. Denkt daran, die Zeit mit Freunden sollte sich gut anfühlen und nicht ständig negativen Gefühle auslösen.

4. Nur wenig gemeinsame Interessen

Jeder von uns verändert sich mit der Zeit. So ändern sich auch unsere Interessen. Leider kann das auch bei Freundschaften passieren. Gehen eure Interessen und Sichtweisen inzwischen so weit auseinander, dass ihr nur mehr wenig Schnittstellen habt und Schwierigkeiten habt überhaupt ein gemeinsames Gesprächsthema zu finden, dann sieht die Zukunft eurer Freundschaft bedauerlicherweise nicht sonderlich gut aus.

5. Ihr bekommt kein Gehör

Hört euch eure Freundin oder euer Freund zudem kaum mehr zu, wird es kritisch. Redet er/sie nur noch über sich selbst und vergisst eure Bedürfnisse, solltet ihr zunächst das Gespräch suchen. Bringt das jedoch alles nichts, dann solltet ihr endgültig die Reißleine ziehen. Denn ihr solltet nicht unter dem egoistischen Verhalten eurer Freundin/eures Freundes leiden müssen.