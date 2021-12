Eine Tierliebe der extremen Art stellte eine Frau in einem Linienflug von New York City nach Atlanta zur Schau. Die Passagierin holte ihre Nackt-Katze aus dem Käfig, um ihr Milch zu geben. So weit, so normal. Allerdings kam die Milch nicht aus einem Fläschen, sondern aus ihren Brüsten.

Während eines zweieinhalb Stunden langen US-Inlandflugs spielten sich schräge Szenen ab.

Passagierin stillte Katze während des Fluges

Der Delta-Flug 1360 von New York nach Atlanta begann zunächst unspektakulär. Doch kurz nach dem Startzeichen holte eine Frau auf dem Sitz 13A ihre Sphinx-Katze aus der Transportbox, wickelte sie wie ein Baby in eine Decke und legte sie an ihre Brust. Nachdem die Katze dort genüsslich zu nuckeln, begann, bat eine Stewardess die Frau in die Box zurückzugeben. Nachdem die Frau nach mehrfacher Aufforderung noch immer nicht daran dachte, ihre Katze sicher zu verstauen, sendete der Pilot einen Hilferuf an das Bodenpersonal. Darin steht: „Passagier auf dem Sitz 13A stillt eine Katze und will die Katze nicht wieder in die Transportbox legen, wenn der Flugbegleiter dies verlangt“, heißt es in der Nachricht eines Screenshots, der derzeit auf Social Media die Runde macht.

Someone just texted me this… what the actual hell? pic.twitter.com/B0ri97fh2D — Ryan Spellman (@JustJettingThru) November 23, 2021

Aus der Nachricht geht die Flugnummer hervor. Wann genau sich dieser Vorfall an Bord der Maschine ereignete, ist jedoch nicht bekannt. Laut „Newsweek“ lud jedoch die Stewardess Ainsley Elizabeth Mitte November ein Video bei TikTok hoch, indem sie von dem Vorfall berichtet. „Diese Frau hatte eine dieser haarlosen Katzen, die in eine Decke gewickelt war, damit sie wie ein Baby aussah„, schrieb die Flugbegleiterin darin und berichtete weiter „Ihr Hemd war hochgezogen. Und sie versuchte, die Katze an sich zu klammern und wollte das Tier partout nicht wieder in die Box setzen. Die Katze schrie um ihr Leben“.

Das Stillen von Babys ist erlaubt, Katzen müssen in der Box bleiben

Der Post wurde mittlerweile gelöscht. Nach der Landung des Flugzeugs in Atlanta soll laut Newsweek der Sicherheitsdienst des Flughafens die Frau zur Rede gestellt und ermahnt haben. Die Fluglinie Delta Airlines betont, dass Müttern das Stillen von Babys an Bord uneingeschränkt erlaubt sei. Kleine Hunde und Katzen sind an Bord zwar erlaubt, müssen aber während des gesamten Fluges in einer Transportbox im Fußbereich bleiben. Also nix mit Stillen.