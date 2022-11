Es gibt Menschen, die sind total lieb und rücksichtsvoll. Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Personen, die sich überhaupt nicht in andere hineinversetzen können und oft unhöflich wirken. Diese fehlenden Manieren liegen zum Teil auch an den Charaktereigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen haben oft kein gutes Benehmen.

Stier

Der Stier gilt nicht immer als das höflichste Sternzeichen. Das liegt zum Teil auch an seiner direkten Art, mit der er andere Menschen immer wieder vor den Kopf stößt. Sensibel und rücksichtsvoll nennt man was anderes. Oft denkt er gar nicht daran, Höflichkeitsfloskeln wie „Bitte“ oder „Danke“ zu sagen. Er nimmt Dinge lange für selbstverständlich an. Erst spät im Leben merkt er, dass auch diese Art von Wertschätzung wichtig ist.

Zwillinge

Auch Zwillinge nehmen vieles in ihrem Leben für selbstverständlich. Deshalb kommt ihnen kaum ein „Danke“ über die Lippen. Bescheidenheit ist ein Fremdwort für sie. Das Sternzeichen nimmt oft, was es kriegen kann, schließlich steht es ihm seiner Meinung nach zu. Zudem muss sich alles um das Tierkreiszeichen drehen, weshalb es Gespräche immer wieder in seine Richtung lenkt. Wird von der Jungfrau dann einmal etwas Sensibilität und Einfühlsamkeit erwartet, dann reagiert sie schnell mit Abwertung und stößt andere von sich.

Jungfrau

Auch die Jungfrau tut sich mit Manieren nicht so leicht. Das mag überraschend sein, weil das Erdzeichen als perfektionistisch gilt. Aber bei Manieren fällt es ihr sehr schwer, es auch wirklich so zu meinen. Ihre Dankbarkeit kommt fast nie aus tiefstem Herzen, weshalb sie bei ihren Mitmenschen oft als kühl und unnahbar gilt. Auch ihr Mitgefühl hält sich in Grenzen. Denn für das Sternzeichen heißt es: Es gibt kein Pech – man muss einfach nur härter an einem Ziel arbeiten, um das zu bekommen, was man will.