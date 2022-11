Erst am Freitag hatte Elon Musk etwa die Hälfte der Angestellten von Twitter entlassen. Jetzt musste das neue Management erkennen, dass es viele der gefeuerten Mitarbeiter:innen doch braucht.

Zudem soll die Einführung des bezahlpflichtigen Häkchens zur Verifizierung verschoben werden.

Erst am Freitag hatte rund die Hälfte der 7.500 Angestellten der Online-Plattform per Mail erfahren, dass sie ihre Jobs verlieren. „Jedem, der entlassen worden ist, wurde eine dreimonatige Abfertigung angeboten“, twitterte der neue Firmen-Chef Elon Musk daraufhin. Die Beschäftigten reichten allerdings bereits eine Sammelklage gegen den Kurznachrichtendienst ein. Denn sie werfen dem Unternehmen vor, gegen die vorgeschriebene 60-Tages-Frist bei Massenentlassungen verstoßen zu haben.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.