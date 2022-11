Jetzt ist es offiziell: Billie Eilish und Jesse Rutherford sind ein Paar! Am Samstag zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam am Red Carpet der Kunst- und Filmgala in Los Angeles.

Billie und Jesse erschienen sogar im Partnerlook.

Billie Eilish & Jesse Rutherford machen Beziehung am Red Carpet offiziell

Schon länger gibt es Gerüchte, dass Billie Eilish und Sänger Jesse Rutherford ein Paar sind. Immer wieder wurden die beiden händchenhaltend und küssend bei romantischen Dates gesichtet. An Halloween teilte die 20-Jährige außerdem ein gemeinsames Foto mit Jesse (31) auf Instagram. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt am Red Carpet bei der Kunst- und Filmgala im County Museum of Art in Los Angeles (LACMA Art + Film) machen die beiden den Spekulationen nun ein Ende – und stehen ganz öffentlich zu ihrer Beziehung.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – NOVEMBER 05: Billie Eilish and Jesse Rutherford attend the 11th Annual LACMA Art + Film Gala at Los Angeles County Museum of Art on November 05, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Und die beiden stehen scheinbar nicht auf halbe Sachen. Billie und Jesse präsentieren sich obendrein auch gleich im Partnerlook – der noch dazu ziemlich auffällig war: Von oben bis unten in Gucci gekleidet traten sie vor die Linsen der Paparazzi. In chilliger Loungewear und fast schon Pyjama-ähnlichen Outfits hüllten sie sich zudem noch gemeinsam in eine übergroße Gucci-Decke.

Fans haben gemischte Gefühle zur Beziehung

Während Billie ziemlich happy zu sein scheint, sind Fans offenbar nicht ganz so begeistert von der Beziehung mit dem zehn Jahre älteren Sänger Jesse Rutherford. Die Beziehung der beiden löst auf Social Media derzeit eher gemischte Gefühle aus. Viele von Billie Eilishs Fans äußerten sich besorgt über den großen Altersunterschied der beiden. Andere wiederum weisen aber darauf hin, dass sich die zwei gefühlt schon ewig kennen. Das zeigt auch ein Foto, das im Dezember 2017 auf einem Rutherford-Fan-Account gepostet wurde. Auf dem Bild sind die beiden Arm in Arm bei einer Kostümparty zu sehen.