Gibt es etwa eine neue Liebe im Leben von Billie Eilish? Seit einigen Tagen machen Gerüchte die Runde, dass die Sängerin wieder in festen Händen ist. Nun wurde die 20-Jährige händchenhaltend und küssend mit Musiker Jesse Rutherford gesichtet.

Im Mai wurde ihre Trennung von Matthew Tyler Vorce bekannt.

Billie Eilish händchenhaltend mit Jesse Rutherford gesichtet

In der Vergangenheit hielt sich die 20-Jährige immer bedeckt, wenn es um ihr Liebesleben ging, bis jetzt: Seit längerem kursieren schon Gerüchte über eine Beziehung zwischen der Grammy-Gewinnerin und dem 31-jährigen „The Neighbourhood“-Leadsänger. Aber Billie setzt der brodelnden Gerüchteküche rund um ihr Dating-Life jetzt ein für alle Mal ein Ende. Denn am Dienstagabend wurden sie und der 31-Jährige vor einem indischen Restaurant in Studio City, Kalifornien, küssend gesichtet.

Hier geht’s zu den Paparazzi-Fotos.

Fans haben gemischte Gefühle zur Beziehung

Schon vergangenen Freitag sorgte das Paar zum ersten Mal für Spekulationen über ihre Beziehung. Ein aufmerksamer Fan hatte die beiden nämlich zusammen entdeckt, als sie gemeinsam die „Halloween Horror Nights“ der Universal Studio in Los Angeles verließen. Dabei nahm der Sänger Billies Hand. Der Fan nahm prompt ein TikTok-Video auf und postete es auf der Plattform.

Die Verbindung löst im Internet derzeit gemischte Gefühle aus. Viele von Billie Eilishs Fans äußerten sich besorgt über den 10-jährigen Altersunterschied der beiden. Andere wiederum weisen darauf hin, dass sich die zwei gefühlt schon ewig kennen. Das zeigt auch ein Foto, das auf einem Rutherford-Fan-Account im Dezember 2017gepostet wurde. Auf dem Bild sind die beiden Arm in Arm bei einer Kostümparty zu sehen.