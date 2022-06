Vor einigen Tagen wurde die neue Wachsfigur von Billie Eilish im Hollywood Wax Museum in den USA enthüllt. Doch nicht alle sind der Meinung, dass die Wachsfigur der Sängerin wirklich gerecht wird.

Auf Twitter machen sich ihre Fans über die Figur deshalb ziiiiiemlich lustig – und wir verstehen’s! 😉

Billie Eilish bekommt neue Wachsfigur – und das Netz rastet aus

Die Inspiration für ihre Wachsfigur war ihr Oscars-Look aus dem Jahr 2020. Das Outfit, da müssen wir sagen, das hat das Wax Museum auf jeden Fall getroffen. Was den Rest angeht, sieht die Wachsfigur doch nicht ganz so aus, wie die Sängerin. Dieser Meinung sind auf jeden Fall ihre Fans.

Bild: Amy Sussman / Getty Images Entertainment

Und auch wir müssen zugeben, so ganz sind wir nicht überzeugt von der folgenden Nachbildung. Wir für unseren Teil denken bei der Wachsfigur nämlich unweigerlich an ABBA oder an Camilla, der Douchess of Cornwall. Aber Billie Eilish kommt uns hier wirklich nicht in den Sinn.

New Billie Eilish wax figure at the Hollywood Wax Museum. pic.twitter.com/6n5BmcNvVx — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2022

So reagieren die Fans von Billie Eilish

Billies Fans sind auf jeden Fall alles andere als begeistert. Doch ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich mit Humor über die seltsame Wachsfigur lustig zu machen. Dieser Fan bittet beispielsweise darum, dass der Hype um diese Wachsfiguren endlich aufhören muss.

They need to stop making these wax figures 😭 — steven ❀ // #1 shirt stan 👕 (@arianaunext) June 27, 2022

Dieser Fan fragt sich, wer diese Person überhaupt sein soll? Wie schon gesagt, für uns ist das definitiv die junge Version von Camilla, der Douchess von Cornwall!

Auch dieser Fan hat eine Antwort darauf, wer die Person in der Wachsfigur sein soll. Es soll sich dabei aber nicht um die weltberühmte Musikerin handeln, sondern um die Frau von AHS. Das Gesicht weist definitiv mehr Ähnlichkeiten mit dieser Frau auf als mit Billie.

Wenn einem die Worte fehlen, dann hilft nur noch mehr eines: Ein Meme, das unser Gesicht am besten festhält. Und wer eignet sich da besser als Kermit der Frosch.

Auch Wortspiele dürfen nicht fehlen. So schreibt dieser Fans: Das ist kaum Eilish Bro.

that’s barely eilish bro😭 — Victor (@victorxzapata) June 27, 2022

So ziemlich alle sind sich einig: Die Wachsfigur ist nicht gut getroffen. Vielleicht ist es an der Zeit, sich das mit den Figuren doch noch einmal zu überlegen.

Wie findet ihr die Wachsfigur? Schlimm! Ist doch gar nicht so schlecht getroffen?!

Quiz Maker – powered by Riddle