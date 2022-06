Wir sind alle mal frustriert und reagieren dann und wann mal über. Und unser Frust rührt meist daher, dass Probleme einfach nicht angesprochen werden und sich in uns anstauen. Dadurch entlädt dieser sich in kleinen, schnippischen Bemerkungen. Doch manche Sternzeichen gelten laut ihrem Horoskop als besonders passiv-aggressiv.

Diese Tierkreiszeichen reagieren häufig passiv-aggressiv.

Krebs

Der Krebs diskutiert gerne und ausschweifend. Dabei wirft er seinem Gegenüber aber auch mal Dinge vor, die so nicht wirklich stattgefunden haben. Dabei schmückt er Vergangenes öfter mal mit dem einen oder anderen Zusatz aus. Hier bleibt auch das eine oder andere schnippische Kommentar nicht aus, das sein Gegenüber neben den hinzu gedichteten Zusätzen noch mehr provoziert.

Jungfrau

Auch die Jungfrau weiß ihre Mitmenschen mit passiv-aggressiven Bemerkungen auf die Palme zu bringen. Dazu greift sie zunächst erstmal in ihre kleine anstachelnde Trickkiste, bevor sie sich auf eine intensive Konfrontation einlässt. Das tut sie deshalb, weil sie nicht sofort offenlegen möchte, weshalb sie so frustriert ist und was sie eigentlich genau stört.

Fische

Der Fisch ist launisch. Manchmal lebt er in seiner eigenen Traumwelt und vergisst deshalb die Welt um sich herum. Trotzdem spürt er, dass sich in ihm eine Wut aufstaut. Doch statt das Problem anzugehen, richtet er dieses Gefühl gegen sich selbst und geht dem ganzen nicht auf den Grund. Dieser Frust äußert sich dann in passiv-aggressiven Aussagen.