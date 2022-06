Am Dienstagnachmittag wurde Travis Barker auf einer Trage in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert. Seine Frau Kourtney Kardashian wich ihm nicht von der Seite. Was dem Schlagzeuger genau fehlt, ist noch unbekannt.

Seine Fans und seine Tochter sind geschockt und besorgt.

Travis Barker ins Krankenhaus eingeliefert

Noch vor ein paar Wochen feierten Kourtney und Travis ihre romantische Hochzeit in Italien. Doch nun haben seine Familie und seine Fans Grund genug, um besorgt zu sein. Denn der 46-Jährige befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Zunächst soll der Musiker laut TMZ mit Kourtney an seiner Seite am Dienstagmorgen in der West Hills Klinik in Lost Angeles gewesen sein.

Aber offenbar sah sein gesundheitlicher Zustand doch etwas ernster aus als anfangs vermutet. Nur ein paar Stunden später wurde Travis auf einer Trage in einen Krankenwagen eingeladen und soll anschließend ins Cedars-Sinai Medical Center gefahren worden sein. Ehefrau Kourtney wich ihm dabei keine Sekunde von der Seite. Bisher ist allerdings noch unklar, weshalb der Musiker akute medizinische Hilfe benötigt. Doch schon in den vergangenen Jahren musste er häufiger behandelt werden. So litt er unter anderem an Blutgerinnseln in seinen Armen und einer Staphylokokkeninfektion. Außerdem überlebte er 2008 Verbrennungen dritten Grades nach einem Flugzeugabsturz.

Tochter Alabama macht sich Sorgen

Während überall von Travis Kranhauseinlieferung berichtet wurde. Scheint auch seine Tochter Alabama mehr als besorgt. In ihrer Insta-Story schreibt sie sogar: „Bitte schickt eure Gebete 🥺“. Mehr verrät die Tochter des berühmten Schlagzeugers allerdings nicht.

Bild: alabamaluellabarker / Instagram

Auch Travis selbst twitterte während seiner Behandlung aus dem Krankenhaus: „God save me“ (dt. „Gotte rette mich“). Seine Fans sind sichtlich beunruhigt. Unklar ist allerdings, ob es sich dabei um eine Anspielung auf seinen gemeinsamen Song mit Machine Gun Kelly handelt, der denselben Namen trägt. Bisher haben sich weder Travis Familie noch sonstige Vertreter genauer zum gesundheitlichen Zustand des ehemaligen Blink-182 Mitglieds geäußert.