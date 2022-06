Sommerzeit ist Reisezeit! Und so sehr wir uns auch auf die Reise freuen, die erste Ernüchterung folgt meistens dann, wenn die Haut im Urlaub plötzlich völlig verrückt spielt. Um klassische Urlaubs-Erscheinungen wie Breakouts, Irritationen usw. zu verhindern, ist eine solide Skincare-Routine tatsächlich essenziell. Wir verraten euch, welche Regeln ihr beim Packen eurer Beauty Bag unbedingt beachten solltet.

Gleich vorweg: Das Retinol-Serum könnt ihr zum Beispiel sofort wieder aus eurem Beautycase nehmen und zurück in den Badezimmerschrank stellen!

So packt ihre eure Beauty Bag für den Urlaub

Die langersehnte Reise steht kurz bevor, und bevor es in den Flieger geht, müssen wir uns einer der wichtigsten Fragen stellen: Was nehme ich mit? Wer normalerweise eine aufwändige Skincare-Routine pflegt, kann beim Packen der Beauty Bag schon mal in Verzweiflung geraten. Denn meist bleibt nur wenig Platz. Man muss sich also schon im Vorhinein genau damit beschäftigen, was mit muss und was getrost daheim bleiben kann. Um euch das Ganze etwas zu erleichtern, haben wir hier nun einige Tipps für euch parat. Los geht’s!

1. No time for experiments

Okay, die oberste Beauty-Regel lautet: Keine Experimente im Urlaub! Wir wissen selbst, wie verlockend es sein kann, die kleinen Tester und Probepäckchen einzupacken, die man schon ewig im Badezimmerschrank sammelt. Aber tut es nicht! Denn bei Hautpflegeprodukten, die man noch nie zuvor verwendet hat, ist die Wahrscheinlichkeit für Irritationen viel größer, als bei Produkten, von denen wir bereits wissen, dass wir sie vertragen.

Also füllt besser die Skincare-Produkte, die sich in der Vergangenheit schon bewährt haben, in kleine Behälter um. So kann es zu keiner bösen Überraschung kommen. Und falls doch, wisst ihr, dass es höchstwahrscheinlich nicht mit dem Produkt zu tun hat, sondern eventuell mit Ernährung, Wetterumstellung, Stress etc.

2. Keine Produkte, die deine Haut irritieren könnten

Ihr solltet grundsätzlich keine Produkte einpacken, von denen ihr wisst, dass sie eure Haut verschlimmern oder reizen können. Denn allein schon ein Wetterumschwung oder Klimawechsel kann unsere Haut stark strapazieren. Außerdem verbringen wir im Urlaub meist auch automatisch mehr Zeit im Freien als normalerweise, und auch das kann unsere Haut zusätzlich irritieren.

Der Urlaub ist also definitiv nicht die Zeit, um harte Hautpflegeroutinen mit verschiedenen Säuren auszuprobieren. Vermeidet daher zum Beispiel Retinoide, Tonmasken und Peeling-Toner. Auch ein zu starkes Vitamin C-Produkt kann zu Irritationen der Haut führen. Nehmt stattdessen lieber beruhigende und wohltuende Hautpflegeprodukte wie feuchtigkeitsspendendes Serum und Gesichtsöl mit. Apropos Feuchtigkeit …

3. Einmal Feuchtigkeit, bitte!

Noch bevor wir am Zielort ankommen sind, haben wir meist noch mit der Reise und all den Keimen und der trockenen Luft zu kämpfen, die sie mit sich bringt – ideale Voraussetzungen für Dehydrierung in jeder Hinsicht! Am besten, ihr packt einfach gleich mehrere feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte ein. Nach einem längeren Flug könnt ihr euch dann zum Beispiel gleich eine Tuchmaske gönnen. Egal für welche Produkte ihr euch letztendlich entscheidet – mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure liegt ihr goldrichtig. Unser Favorit auf Reisen ist da zum Beispiel das harmonisierendes Gesichtstonikum mit Hyaluronsäure von Saint Charles. Den Gesichtsspray gibt’s für ca. 25 Euro im Onlineshop.

Bild: Saint Charles

4. Leicht anwendbare Pflegeprodukte

Also es gibt ja wohl nichts Nervigeres, als Beauty Produkte, die eine ganze Anleitung brauchen, damit man sie anwenden kann. Für komplizierte Step-by-Step-Tutorials ist der Urlaub auch einfach viel zu kurz! Nehmt daher Produkte mit, die quasi selbsterklärend sind und so schnell und einfach einen positiven Effekt erzielen können. Besonders auf Reisen/im Flugzeug ist das essenziell, da man kein ordentliches Bad und immer wenig Platz hat.

5. Abschminken nicht vergessen

Natürlich solltet ihr auf Reisen auch immer ein Reinigungsprodukt dabei haben. Denn was im Alltag schon gilt, gilt im Urlaub erst recht: Abschminken ist ein Muss – egal wann, wo oder wie spät. Denn wer sich nicht abschminkt, dem hilft wohl auch keine Pflege weiter. Dann sind Pickel, Mitesser und Co. tatsächlich vorprogrammiert.

Wer mit dem Flugzeug nur mit Handgepäck reist und Flüssigkeiten „sparen will“, kann auf Reinigungsprodukte in fester Form wie Gesichtsseifen setzen. Oder auch ein klärendes Puder: wie zum Beispiel die Intensiv Gesichtsreinigung Antioxidans von Sandicca. Pulverisierte Sanddornblätter, Hamamelisblätter und Kamille sorgen für eine saubere und tiefengereinigte Haut. Der praktische Reisebegleiter ist zudem ideal für sensible Haut. Das Pulver gibt’s im Onlineshop für ca. 29 Euro.