Konzentration ist so eine Sache: Sie ist meist anstrengend, vor allem wenn es um Dinge geht, die einen nicht interessieren. Außerdem sind Tagträume doch viel spannender als der Mathe-Unterricht, oder? Wenn du mit den Gedanken oftmals abschweifst oder dich beim Recherchieren im Internet plötzlich in den komischsten Ecken von Youtube wiederfindest, könnte das an deinem Sternzeichen liegen.

Diese Tierkreiszeichen lassen sich besonders leicht ablenken:

Krebs

Der Krebs macht gerne tausend Dinge auf einmal. Er lernt für eine Prüfung, trainiert für einen Marathon und versucht seiner BFF bei einem Problem zu helfen. Doch das Sternzeichen kann sich nicht zerreißen und verliert dadurch oftmals den Fokus. Es kann sich nie wirklich auf nur eine Sache konzentrieren, was dazu führt, dass es leicht überfordert ist.

Fische

Die Fische sind die Königinnen unter der den Tagträumern. Müssen sie sich zu lange auf etwas konzentrieren, hören sie einfach nicht mehr zu. Das ist vor allem im Unterricht oder bei einem Vorstellungsgespräch wenig ideal. Auf der anderen Seite ist es genau seine Tagträumerei, die das Sternzeichen so kreativ und erfolgreich macht. Die Fische sollten nur daran arbeiten, eine gesunde Balance zu finden.

Löwe

Auch der Löwe träumt lieber von einem prunkvollerem Leben als es seine Realität im Moment zulässt. Er hat große Ziele und möchte diese auch umsetzen, doch manchmal lässt er sich eben von genau diesen Zielen ablenken. Er sieht lieber das große Ganze und träumt von seiner Zukunft, als in der Gegenwart etwas dafür zu tun. Diese Ablenkung kommt der Erfüllung seiner Träume oftmals in die Quere. Das Sternzeichen muss sich einfach auch auf die kleinen Dinge konzentrieren. Dann kann es schon bald seine Wünsche in die Realität umwandeln.

Schütze

Der Schütze hingegen hat stets ein klares Ziel vor Augen und arbeitet mit Ausdauer daran, es auch zu erreichen. Trotzdem liebt das Sternzeichen das Abenteuer und möchte im Hier und Jetzt viel erleben. Von den langweiligen Pflichten des Lebens lässt es sich gerne durch risikoreiche Spaßigkeiten ablenken. Und während der Arbeit denkt der Schütze schon ans nächste Abenteuer.