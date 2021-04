Mit Kritik umzugehen, fällt niemandem leicht. Manche von uns kommen damit aber absolut gar nicht klar und sind extrem schnell pissed, wenn ihnen mal jemand Feedback gibt.

Generell sind vor allem diese drei Sternzeichen ziemlich schnell beleidigt, wenn mal etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben.

Skorpion

Der Skorpion fährt seinen Stachel aus, wenn ihm etwas nicht passt oder etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Dieses Sternzeichen wird richtig emotional und laut, wenn es sich ungerecht behandelt fühlt und lässt das auch jeden spüren. Dann können schon mal die Fetzen fliegen und es wird richtig laut. Sobald du versucht, ihn zu beruhigen, provozierst du ihn nur noch mit. Geduld ist angesagt, denn im schlimmsten Fall wird er nur noch wütender.

Löwe

Wer es wagt den stolzen Löwen zu kritisieren, der muss mit Angriff rechnen. Denn dieses Sternzeichen hört es gar nicht gern, wenn es etwas falsch gemacht hat. Sein riesengroßes Ego verträgt einfach keine Kritik. Deshalb ist er schnell mal eingeschnappt und wird dann so richtig egoistisch und arrogant. Eine gute Eigenschaft: so schnell, wie der Löwe beleidigt ist, so schnell verzeiht er auch wieder.

Fische

Schon Kleinigkeiten reichen aus, um Fische pissed zu machen. Sie sind nämlich sehr emotionale Menschen, die außerdem ewig brauchen, um wieder runterzukommen. Sie schmollen extrem lange und entschuldigen sich nur selten bei ihrem Gegenüber. Abwarten heißt die Devise – oder einfach selbst entschuldigen (ja, auch wenn man vielleicht gar nicht Schuld ist), bevor das ganze noch in einem Drama endet.

