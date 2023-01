Wir kennen diese unangenehmen Momente wohl alle: Man ist auf einem Event, einer Party, beim Lunch mit Kolleg:innen oder auf einem Date und plötzlich gehen einem die Gesprächsthemen aus. Weil man sich nicht stundenlang über das Wetter unterhalten kann, findet ihr hier einige Smalltalk-Themen, die euch zu echten Gesprächs-Profis machen!

Damit brecht ihr das Eis, anstatt für peinliches Schweigen zu sorgen.

1. Über den Ort sprechen, an dem man sich gerade befindet

Der erste Schritt ist wohl immer am schwersten. Doch um zu verhindern, auf einem Event alleine herumzustehen und betreten in die Luft zu starren, sollte man einfach darauf los plaudern. In den meisten Fällen befindet man sich in einer Location abseits vom gewohnten Umfeld. Und genau das kann auch bereits das erste Smalltalk-Thema sein. Egal, ob ihr schon mal dort gewesen seid oder es das erste Mal ist – ein Gespräch ist auf jeden Fall drin!

Schaut euch um, welche Besonderheiten ihr entdeckt. Liegt der Ort in einem speziellen Stadtteil? Sind viele Leute anwesend oder ist es eher ein intimer Kreis? Je nachdem könnt ihr euch auch darüber unterhalten. Hab ihr erstmal einen passenden Gesprächseinstieg gefunden, dann könnt ihr euch auch über das offensichtlichste Thema unterhalten: den Grund, warum ihr gerade dort seid. Befinden sich auch noch andere Menschen in eurer Nähe, gelingt es euch vielleicht auch, sie mittels Augenkontakt ins Gespräch einzuladen und spätestens hier sollte das Eis dann gebrochen sein.

2. Auf die aktuelle Situation eingehen

Mal ehrlich: Auf der Welt tut sich so einiges – und nicht alles davon ist negativ! Wenn ihr euch schon vorab über ein paar Dinge informiert, die gerade passieren, dann könnt ihr diese Themen auch in ein Gespräch einbauen. Polarisieren bestimmte Stars oder internationale Unterhaltungs-Events (etwa die Oscarverleihung, der Superbowl, die Fashionweeks und Ähnliches), dann nutzt diese am besten gleich, um die Sichtweise des Gegenübers herauszufinden.

Geht vielleicht gerade eine Erkältungswelle um? Oder scheinen alle gerade besonders niedergeschlagen und müde zu sein? Sind es bestimmte Mondphasen, die die Menschen beschäftigt? Auch das ergibt ein gutes Gespräch, in dem man Verbündete finden kann.

3. Ein gemeinsames Thema finden

Gemeinsamkeiten zu finden kann nicht nur bei einem stockenden Date sehr hilfreich sein, auch im Smalltalk-Business ist es immer wieder von Vorteil, wenn man ein Thema hat, über das mit einer Person spricht, die man gerade erst kennengelernt hat. Das Gute, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht: Man kann mit einfachen Fragen ziemlich schnell herausfinden, ob es Dinge gibt, über die man sich näher austauschen kann. Etwa der aktuelle Wohnort oder der Geburtsort – zu beiden findet man bestimmt einiges, was einem dazu einfällt. Und wenn nicht, dann zeigt man eben Interesse, in dem man einfach nachfragt.

So belanglos es auch klingen mag; versucht, das Gespräch auf Hobbys wie Kochen, Sporteln, Lesen und was euch sonst noch dazu einfällt, zu lenken. Damit öffnet sich ein weiteres großes Feld an Smalltalk-Themen und ihr könnt natürlich auch von euren eigenen Erfahrungen erzählen. In den meisten Fällen ergibt sich der Rest dann von alleine.

4. Sich nach geplanten Urlauben erkundigen

Ein Thema, über das wohl wirklich jeder gerne spricht: Urlaub, Reisen, Freizeit. Gerade in den Sommer- und Wintermonaten bietet sich hier gleich mehrere ideale Smalltalk-Themen. Aber auch in den Übergangsjahreszeiten kann man sich durchaus auch erkundigen, ob ein Urlaub in Aussicht ist. Die restlichen Punkte des Gesprächs nehmen dann automatisch Form an. Urlaubt der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin lieber zu Hause oder im Ausland? Ist Action oder Entspannung angesagt? Strand, Stadt oder Berge? Und mit welchem Transportmittel ist man am liebsten unterwegs? Ihr seht, alleine das könnte bereits einen großen Zeitraum füllen.

Wenn ihr möchtet, könntet ihr das Thema noch weiter ausführen und von euren schönsten und lustigsten Reise-Experiences erzählen, welche Orte noch auf euer Bucket List stehen und wo ihr euren Urlaub am liebsten verbringt. Klingt im ersten Moment wie die Dinge, die man in der Kindheit in Freundschaftsbücher gekritzelt hat, doch spätestens jetzt wissen wir, dass Themen wie diese sehr wertvoll sein können, wenn man unvorbereitet Smalltalk führen muss.

5. Über den Job austauschen

Ob ihr nun mit Kolleg:innen im Gespräch seid, jemanden aus anderen Firmen kennenlernt oder gerade auf einem Date seid; der Job kann immer zu einem spannenden Thema werden. Arbeitet ihr in derselben Branche, könnt ihr ganz einfach Erfahrungen austauschen und nachfragen bzw. selbst erzählen, wie man dort gelandet ist, wo man sich gerade befindet. Und mit Sicherheit gibt es die eine oder andere Person, die ihr beide kennt – dann habt ihr das Gespräch auch schon gewonnen!

Bei Personen, die einen vollkommen anderen Beruf ausüben, könnt ihr quasi bei null starten. Denn um erstmal alles in Erfahrung zu bringen, was man darüber wissen sollte, kann schon einige Momente füllen. Auch was man davor gemacht hat, was einem am Job am meisten Spaß macht und welche Dinge vielleicht auch etwas anstrengend sind, bieten eine gute Gesprächsbasis.

6. Über Serien und Filme diskutieren

Nicht umsonst erscheinen neue Serien und Filme im Minutentakt – die Leute lieben es einfach, sich darüber auszutauschen. Hat man gerade etwas gesehen, das einem ganz besonders im Kopf geblieben ist, dann kann man auch einfach gerade heraus fragen: „Hast du schon XY gesehen, das lässt mich einfach nicht los“. Ist die Antwort „nein“, dann fragt einfach nach, was die Person denn sonst gerne so ansieht. Wenn ihr aber ein „ja“ bekommt, dann wisst ihr, worüber ihr euch die restliche Zeit über unterhalten werdet.

7. Restaurants, Bars und Lokale in die ihr gerne geht

Eine Sache, die wohl alle miteinander verbindet: Essen und Trinken. Befindet ihr euch gerade in einem Lokal, dann könnt ihr euch darüber oder ähnliche Locations unterhalten. Dann fallen euch auch bestimmt noch weitere Themen wie das Lieblingsessen, die besten Restaurants und Bars in der Umgebung ein, über die ihr schwärmen könnt. Dieses Gespräch ist sicherlich auch nützlich für einen selbst, denn durch die Tipps der anderen kann man gleich auch noch etwas Neues ausprobieren – Win-win!

8. Aufmerksam zuhören und Fragen stellen

Die Königsdisziplin: Ihr überwindet eure Angespanntheit und hört eurem Gegenüber ganz genau zu. Denn dadurch ergeben sich unzählige weitere Gesprächsthemen, an die ihr anknüpfen könnt. Wenn ihr richtig gut drauf seid, dann merkt ihr euch am besten auch gleich einige Dinge, die im Gespräch erwähnt werden und kommt einfach später nochmal darauf zurück. So verhindert ihr längere Pausen und sorgt für einen schönen Flow in der Unterhaltung.

Probiert es doch das nächste Mal einfach aus und legt euch am besten einen (virtuellen) Schummelzettel mit den einfachsten Smalltalk-Themen zurecht. Dann sollte nichts mehr schief gehen.