Ja, auch an Tag 13 sprechen die Stars im Dschungelcamp noch über das Bolognese-Gate, das einige von ihnen wohl doch härter getroffen hat, als sie anfangs zugegeben haben. Dazu kommen noch literweise Tränen – nicht nur bei den Campern!

Denn auch die beiden Moderator:innen Sonja und Jan können sich nicht mehr zurückhalten.

Tag 13 im Dschungelcamp: Bolognese-Gate geht in die Verlängerung

Wäre es nicht so lustig, dass sich acht Stars über eine fiktive Bolognese aufregen, wäre das der perfekte Beweis, dass es sich hier eigentlich um ein Sozial-Experiment handelt, in dem Menschen in einer Gruppe funktionieren müssen und langsam aber sicher durchdrehen. Aber so sprechen wir auch drei Tage später noch über eine Bolognese, die eigentlich nie da gewesen ist. Jolina ist genervt davon, Papis ist unheimlich enttäuscht und Gigi hat’s immer noch nicht gecheckt. Erst als Claudia und Djamila es nochmal eindeutig klarstellen, hat es auch Gigi verstanden und ist ziemlich pissed darüber. Am Ende gibt’s auch eine klare Ansage von Gigi: Claudia solle ihm doch bitte aus dem Weg gehen. Ui!

Djamila, die mitten in den Sugo-Skandal reingeraten ist und eindeutig Claudia die Schuld gibt, reicht es langsam. „Seit Tagen höre ich nur noch Pizza und Bolognese im Wechsel“ – und damit geht es ihr nicht anders, als uns! „Mal ehrlich, haben wir keine anderen Themen?“, fragt sich Djamila. Naja, nicht wirklich, schließlich sitzen die Stars bereits seit 13 Tagen im Dschungel fest und bekommen absolut nichts von der Außenwelt mit.

Ich könnte es mir den ganzen Tag anschauen. #IBES pic.twitter.com/56udAS0nwd — anredo (@anredo) January 25, 2023

Eine, die das Bolognese-Gate endgültig hinter sich lassen kann, ist Jana. Denn sie bekam die wenigsten Anrufe und musste das Camp somit verlassen. Aber nicht, bevor sie nicht noch einige Bäume umarmt (hat sie wirklich gemacht!), sich vom Wasser, von den Steinen und Pflanzen im Dschungel verabschiedet. Djamila bringt es – mal wieder – auf den Punkt: „Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Baum Jana vermissen wird“, wie sie im Dschungeltelefon feststellt.

Dschungelprüfung: Zuerst Flüche, dann Emotionen und Tränen

Zur Dschungelprüfung muss diesmal Jolina antreten. Auf sie wartet eine Challenge mit dem motivierenden Namen: „Der Jaulwurf“. Die Influencerin muss sich durch einen Tunnel unter der Erde tasten und dabei Sterne einsammeln. Allerdings ist es dabei stockdunkel und Jolina muss sich auf ihre Tastfähigkeiten verlassen. Welche Tiere ihr dabei begegnen, weiß sie nicht. Allerdings hofft sie inständig, dass keine Frösche oder Kröten dabei sind – ihre Endgegner! Doch Jolina hat „Glück“. Denn in dem Tunnel warten nur Riesen-Spinnen, Würmer, Kakerlaken, grüne Ameisen und Ratten. Alles Gründe genug für sie, erstmal richtig Dampf abzulassen, in dem sie sich fluchend durch den Tunnel gräbt.

Was Jolina wirklich in der Box gefühlt hat #IBES pic.twitter.com/N3ivCUF8E1 — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) January 25, 2023

Ein Horrorfilm war wohl nichts gegen diese Prüfung! Am Ende kann sich Jolina fünf von acht Sternen schnappen. Wieder zurück an der Oberfläche wird sie erstmal von ihren Gefühlen überwältigt. Sie hat es geschafft, ihre Ängste zu überwinden und ist zudem auch noch stolz, beim Dschungelcamp dabei zu sein – Emotion pur! Doch es wird noch berührender. Als Jolina beginnt, ihre Sterne zu zählen, widmet sie jeden einzelnen davon jemand anderem: Einen für Jan, einen für Sonja, einen für Daniel (den ehemaligen Moderator), einen für Dirk (Bach) und einen für sie selbst.

Und spätestens hier fließen wohl überall die Tränen. Selbst die beiden Moderator:innen Sonja und Jan können sich nicht mehr zurückhalten und beginnen zu weinen. Vor allem deswegen, da der Tod von Dirk Bach, der von 2004 bis 2012 das Dschungelcamp moderiert hat, immer noch erschüttert. Für diesen Moment wird Jolina auch im Netz gefeiert.

Wie schön war diese Prüfung bitte ? Tolle Erinnerung an „Dicki“❤️ #ibes — Larissa Pitzen (@DiePizza) January 25, 2023

Post von Zuhause: „Wer hat Bock, bisschen zu weinen?“

Als hätten wir in dieser Folge nicht schon genug geheult, warten auch noch die traditionellen Briefe von zuhause auf die Dschungelstars. Und wir alle wissen: Das bedeutet jede Menge Tränen! Gigi kündigt die Post bei seinen Mitcampern an: „Wer hat Bock, bisschen zu weinen?“ – bereits nach diesem Satz sind die Dämme bei den acht Stars gebrochen. Doch bevor es hier zu emotional wird, fassen wir mal zusammen, was wir durch die Briefe erfahren haben:

Daniela Katzenberger nennt ihren Mann Lucas „meine griechische Power-Peperoni“ – darüber wollen wir nicht näher nachdenken …

Cosimos Spitzname lautet „Popi“, weil er gerne popelt – logisch!

Gigi hat tatsächlich eine „Perle“ und sie heißt Dana.

Jolinas Hunde haben auf die Couch gekackt.

Wer kennt sie nicht , die griechische Powerpepperoni #ibes pic.twitter.com/ZHbF6hOkLr — Frau Jodelhart (@FJodelhart) January 25, 2023

Neben diesen lustigen Anekdoten, gibt es natürlich auch gefühlvolle Momente. Für Gigi ist sein Brief wohl die bisher härteste Prüfung. Denn neben seiner Freundin Dana richtet auch seine Mutter ein paar berührende Worte an ihn. Und das bedeutet für den Italiener, dass er Emotionen zeigen MUSS, denn das lässt selbst Gigi mit der knallharten Schale nicht kalt. Auch Papis hört erstmalig von seiner Mama, dass sie stolz auf ihn ist. Und Djamila zeigt sich überrascht, dass sie einen Brief von ihrem Sohn bekommt, mit dem sie scheinbar wirklich nicht gerechnet hat.

Wieso hat man bei der Brief-Folge immer feuchte Augen, obwohl man vorher fast zwei Wochen über die Leute da gelacht hat? #IBES — Fabs 🌹🚀 (@Fabbsomat) January 25, 2023

Das Camp verlassen muss am Ende der Sendung Cecelia! Da waren’s nur noch sieben.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.