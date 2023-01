Der erste Monat im neuen Jahr ist beinahe rum, doch das bedeutet noch lange nicht, dass nicht noch einige wichtige Ereignisse geschehen können, die großen Einfluss auf das Leben haben. Auf welche Sternzeichen ein besonders mystisches Wochenende wartet, lest ihr hier.

Wir sagen nur so viel: Es kommt immer anders als man denkt.

Wassermann

Sonderlich spirituell angehaucht war der Wassermann noch nie. Daher rechnet er auch nicht damit, dass ihm Dinge passieren, die er sich nicht erklären kann. Sollte es dann doch mal so weit kommen, dann ist er vollkommen aus dem Häuschen. Auf dieses Gefühl sollte er sich am Wochenende schon mal einstellen! Denn es ist gut möglich, dass so einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Das kann nur eines bedeuten: Das Universum versucht, dem Wassermann ein Zeichen zu schicken. Und das lautet: Slow Down! Der Körper braucht Ruhe und Erholung, damit er wieder gut funktionieren kann. Darauf sollte das Sternzeichen auch wirklich hören.

Fische

Fische sind besonders hellhörig und spüren, wenn etwas im Gange ist. Genau das ist auch jetzt der Fall. Denn die veränderten Schwingungen dienen dem Tierkreiszeichen als Bote, dass etwas Spektakuläres geschehen wird. Durch die Stellung der Sterne zieht es den Fisch am Wochenende an einen ganz bestimmten Ort – und das nicht ohne Grund! Denn dort wartet eine Begegnung auf ihn, die er so schnell nicht mehr vergessen wird. Die Anziehungskraft, die er hier spürt, lässt sich mit nichts vergleichen. Daher weiß das Sternzeichen auch, dass es jetzt schnell reagieren muss, um diesen Impuls nicht zu verlieren.

Skorpion

Viel zu lange geht der Skorpion schon mit einer miesen Laune durch den Tag. Damit ist jetzt Schluss! Denn das Wochenende hält viele Dinge bereit, die das Sternzeichen zum Strahlen bringen. Möglichkeiten, die zum Entfalten da sind, fallen dem Skorpion regelrecht in den Schoß. Anfangs zeigt er sich noch sehr skeptisch, da er sich nicht erklären kann, woher der Glücksregen plötzlich kommt. Doch dann findet er sich damit ab und lässt sich voll und ganz darauf ein. Wo der Sinneswandel herkommt, ist in diesem Fall unwichtig. Viel besser ist doch, dass sich das Tierkreiszeichen wie neu geboren fühlt.