Durch die Netflix-Serie „Inventing Anna“ wurde Hochstaplerin Anna Delvey international bekannt. Ein durchaus fragwürdiger Ruhm, den Anna jedoch in vollen Zügen ausnützt. Denn jetzt bekommt die 32-Jährige sogar eine eigene Reality-Show.

Und das, obwohl sie nach einem Gefängnisaufenthalt noch unter Hausarrest steht.

Anna Delvey bekommt eigene Show

Könnt ihr euch noch an Anna Delvey erinnern? Ihr Leben wurde in der Serie „Inventing Anna“ portraitiert. Anna mauserte sich in den 2010er-Jahren zum New Yorker It-Girl und verkehrte mit den reichsten und einflussreichsten Menschen. Und das alles, ohne selbst irgendeine Form von Erbe oder großem Vermögen zu besitzen. Stattdessen ergaunerte sich die junge Frau kostenlose Urlaube, Kleidung und jede Menge Einladungen zu Top-Events. Denn sie gab vor, die Tochter eines Multimillionärs zu sein, die nur darauf wartete, ihr Erbe endlich einzusacken.

Doch der Schwindel flog auf und Anna musste vor Gericht. Ihre betrügerischen Machenschaften brachten ihr eine Gefängnisstrafe ein. Außerdem musste sie den Opfern das ergaunerte Geld zurückzahlen. Doch nachdem Anna 20 Monate Haft verbüßte, folgte schon die nächste Festnahme. Der Grund: Anna lebte in New York, obwohl ihr Visum schon abgelaufen war. 18 Monate lang stritt die Ex-Betrügerin deshalb in Gerichtsterminen, um eine Ausweisung nach Deutschland zu verhindern. Im Oktober wurde Anna dann freigelassen – zumindest teilweise. Denn obwohl die Ex-Betrügerin in New York lebt, kann sie die Großstadt kaum genießen: Anna steht nämlich unter Hausarrest.

Luxusdinner mit Promis

Das hält die junge Frau aber nicht davon ab, aus ihrer Bekanntheit Profit zu schlagen. Und neben Postings in den Sozialen Medien, dem Verkauf von Kunst und sogar Unterwäsche wagt sich Anna jetzt an das nächste Abenteuer: Eine Reality-Show!

Eine Serie, die ausschließlich in der Wohnung einer Ex-Betrügerin stattfindet, klingt aber nicht nach Dramen und Aufregung. Deshalb bekam die Show ein außergewöhnliches Konzept. Denn unter dem Titel „Delvey’s Dinner Club“ will Anna ihre Geschichte erzählen – und zwar beim Abendessen. Jede Woche will sie also „intime Abendessen bei ihr zu Hause“ hosten, „die nur auf Einladung stattfinden“, heißt es in einer ersten Pressemitteilung.

Und die Gäste sind nicht etwa irgendwelche New Yorker:innen oder unbekannte Wegbegleiter:innen. Nicht bei Anna Delvey. Stattdessen wird Anna eine „Gruppe von Schauspielern, Musikern, Gründern, Prominenten, Journalisten und anderen geschätzten Gästen“ zu sich einladen und beim gemeinsamen Essen soll „kein Thema tabu“ sein, „einschließlich Annas Erfahrungen mit dem Strafrechtssystem, ihrer Strategie, ihr Image wieder aufzubauen, und ihrer Pläne für die Zukunft.“ Aber keine Sorge, Anna bleibt dabei ihrem Image der verblüffend reichen jungen Frau treu. Denn laut „Variety“ wird sie selbst sich „natürlich nicht“ an den Herd stellen. Ein Privatkoch sorgt stattdessen für das richtige Ambiente – und leckeres Essen. Bis wir die Dinner-Gespräche aber sehen können, wird es wohl noch dauern. Denn einen Starttermin gibt es bisher noch nicht!