Fans machen sich großen Sorgen um Britney Spears. Seit Wochen ranken sich viele Gerüchte um die Sängerin. Verschwörungstheoretiker glauben sogar, Britney sei gar nicht mehr am Leben oder stecke in großen Schwierigkeiten. Nun haben ihre Anhänger deswegen sogar die Polizei verständigt.

Die Beamten seien den Hinweisen daraufhin nachgegangen.

Britney Spears: Besorgte Fans alarmierten die Polizei

Satte 13 Jahre stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Doch 2021 erkämpfte sie sich ihre Freiheit zurück. Seitdem zelebriert sie vor allem über die sozialen Medien ihren Neuanfang! Ob kryptische Zitate, skurrile Tanzvideos oder Nacktfotos – fast tagtäglich postet die 41-Jährige Content, der für Aufsehen sorgt. Vor wenigen Tagen verkündete sie dann auch noch voller stolz, dass sie von nun an den Namen River Red trägt. Doch jetzt herrscht Funkstille, denn der Instagram-Account der Sängerin ist plötzlich deaktiviert worden.

Es ist bereits das siebte Mal seit dem Ende der Vormundschaft, dass Britney von der Instagram-Bildfläche verschwindet. Fans befürchten deshalb Schlimmes! Tatsächlich versetzte Britneys Online-Verschwinden einige Fans in so große Sorge, dass sie die Polizei alarmierten. Ein Sprecher der zuständigen Behörde bestätigte dem US-Portal Page Six, dass mehrere entsprechende Anrufe eingegangen seien.

Fans befürchten, Britney steckt in Schwierigkeiten

Besorgte Fans sollen im zuständigen Sheriff’s Office angerufen und erklärt haben, dass das Insta-Konto der „Toxic“-Interpretin in den vergangenen Stunden deaktiviert oder gelöscht wurde. Sie hätten gegenüber der Polizei ihre Befürchtung geäußert, dass die Sängerin in großen Schwierigkeiten stecken könnte.

Die Polizeibeamten seien daraufhin den Hinweisen nachgegangen. Ein Sprecher gab nun aber Entwarnung: die Polizei gehe nicht davon aus, dass sich Britney Spears „in irgendeiner Art von Gefahr“ befinde, bestätigt der Sprecher gegenüber dem US-Portal. Er kommentierte allerdings nicht, ob tatsächlich Polizisten zu Britney Zuhause geschickt worden waren und ob diese persönlich mit der Sängerin gesprochen haben. Wirklich beruhigt dürften Britney-Fans deshalb nicht sein. Generell glauben viele Anhänger nämlich, dass Britney gar nicht mehr am Leben sein könnte.

Viele Verschwörungstheorien um die Sängerin

Die vielen Verschwörungstheorien rund um Britney Spears reißen seit Wochen nicht ab. Ihre Fotos und Videos auf Instagram sorgten nämlich für unzählige wilde Theorien. Auch auf TikTok kursieren viele bizarre Spekulationen. So soll sie angeblich durch einen Klon ersetzt worden sein. Ihre Hochzeit mit Sam Asghari war nur ein Ablenkungsmanöver und gegen ihren Willen, in Wahrheit ist die Pop-Ikone schon tot, behaupten Fans.

Generell kommt inzwischen auch ihr Ehemann nicht wirklich gut weg. Einige mutmaßen, dass sie nun statt von ihrem Vater, von Sam gesteuert und kontrolliert wird. Er dementierte allerdings diese Annahme erst kürzlich unter einem freizügigen Insta-Post der Sängerin: „Die einzige Person auf der Welt, die für solche Beiträge schikaniert wird. Mir persönlich wäre es lieber, sie hätte das nie gepostet, aber wer bin ich schon, jemanden zu kontrollieren, der sein ganzes Leben lang unter dem Mikroskop stand und kontrolliert wurde“.