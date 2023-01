Nach zwei Jahren Pause hat Bauunternehmer Richard Lugner den Namen seines Stargastes für den Opernball 2023 verraten. Hollywood-Star Jane Fonda wird den 90-Jährigen am 16. Februar begleiten.

Die Schauspielerin hat bereits zwei Oscars gewonnen und ist unter anderem für ihre Arbeit als Aktivistin bekannt.

Jane Fonda ist Lugners Opernball-Stargast

Am 16. Februar ist es endlich wieder so weit! Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Opernball wieder statt. Und da dürfen natürlich auch Baulöwe Richard Lugner und sein berühmter Stargast nicht fehlen. Seit 1992 lädt der 90-Jährige jährlich große Weltstars in seine Loge ein – und löst damit regelmäßig ein riesiges Medienspektakel aus. So waren etwa bereits Paris Hilton, Pamela Anderson oder auch Kim Kardashian mit Lugner am Opernball. Lugners letzter Gast vor zwei Jahren war übrigens die italienische Schauspielerin Ornella Muti.

Nun hat der Bauherr bei einer großen Pressekonferenz am Donnerstagvormittag (26.1.) endlich verraten, wer ihn heuer auf den Ball begleiten wird. Hollywood-Star Jane Fonda (85) wird am 16. Februar sein Ehrengast am Opernball sein.

Schauspiel-Star und Klimaktivistin am Opernball

Die 85-Jährige zählt zu den absoluten Hollywood-Größen. Neben ihrer Schauspielkarriere ist Jane Fonda vor allem auch für ihre Arbeit als Aktivistin bekannt. Denn seit Jahren setzt sie sich für die Umwelt, aber auch stark für Feminismus ein. So macht sie etwa 2019 Schlagzeilen, als sie bei Protesten gegen den Klimawandel und für Klimaschutz vor dem Kapitol in Washington verhaftet wurde. Die Bilder und Videos von Fondas Verhaftung, auf denen der damals 81-Jährigen Handschellen angelegt wurden, gingen daraufhin um die Welt.

Als Schauspielerin wurde bereits in den 70ern bekannt. Sie ist zweifache Oscar-Preisträgerin in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ und wurde für ihre Rollen in den Filmen „Klute“ (1972) und „Coming Home – Sie kehren heim“ (1979) mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. Seit 2015 ist sie außerdem auch auf Netflix mit ihrer Hauptrolle in der Serie „Grace und Frankie“ ein großer Star.