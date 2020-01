Jeder geht mit einer Trennung unterschiedlich um. Manche verkraften sie, andere tun sich schwer, und die ein oder andere Person schafft es einfach nicht, sich zu entlieben – egal, wie viel Zeit vergeht.

Wir verraten dir drei Sternzeichen, die es einfach nicht schaffen, sich zu entlieben.

1. Stier

Der Stier ist ein Gewohnheitsmensch. Nach einer Trennung braucht er erst einmal Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Für ihn ist es fast unmöglich, nicht mehr an den ehemaligen Partner durchgehend zu denken. Der Stier glaubt an die wahre Liebe und wenn er einmal liebt, hält es auch an.

2. Löwe

Wenn der Löwe in einer Beziehung ist, dreht sich alles nur darum. Kommt es jedoch zu einer Trennung, verliert er fast den Verstand. Denn sein Lebensmittelpunkt ist nun weg! Für unglaublich lange Zeit denkt er an seinen Ex-Partner und wünscht sich, ihn wiederzuhaben.

3. Fisch

Der Fisch ist sehr emotional und sensibel. Wenn er einmal liebt, dann bleibt es auch dabei. Denn, selbst wenn er sich entlieben wollen würde, er würde es nicht schaffen. Sogar ein kleiner Flirt bleibt für den Fisch ewig in Gedanken.