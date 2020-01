Wer Polyamorie kennt, weiß, dass es nur normal ist, wenn man mehrere Menschen gleichzeitig liebt. Manche sind dafür nicht in der Lage, andere jedoch perfekt geeignet.

Ob man sich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann, hängt vom Sternzeichen ab. Wir haben die zwei herausgefunden, die sich stets Gefühle für mehrere Personen hegen.

1. Zwilling

Dem Zwilling fällt es bereits schwer zu entscheiden, welches Outfit er anziehen oder für welches Gericht er sich im Restaurant entscheiden soll. Er hat schon von Geburt an damit zu kämpfen, sich festzulegen. Deshalb sind viele Zwillinge von dem Konzept der Polyamorie überzeugt. Sie können ihre Freiheiten ausleben, ohne dabei jemandem anderen gegenüber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

2. Schütze

Der Schütze hat es schwer in einer monogamen Beziehung. Er will sich nie wirklich festlegen, aus Angst, seine Freiheit und seine Abwechslung zu verlieren. Deswegen fühlt er sich von einer polyamoren Beziehung angezogen, denn so entgeht er der Langweile mit nur einem Partner und kann sich in jedes Abenteuer stürzen.