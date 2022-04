Auch wenn es manchmal so scheint, als würde man sich im Kreis drehen und in Sachen Liebe einfach nicht mehr weiterkommen, heißt es jetzt: Durchhalten! Denn auf einige Sternzeichen wartet eine besonders spannende Zeit, in der sich wirklich alles verändern wird.

Welche Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Jungfrau

Das Sternzeichen muss sich aktuell mit großem Liebeskummer herumschlagen. Doch die Hoffnung naht: Durch die Energie der Sterne hat die Jungfrau nun endlich genügend Rückenwind, um über die Vergangenheit hinwegzukommen. Und das kommt auch zum richtigen Zeitpunkt; denn wer in die Zukunft blickt, anstatt sich immer nur im Kreis zu drehen, wird dafür auch belohnt. So schnell kann das Tierkreiszeichen gar nicht schauen, hat es seine Gedanken schon wieder auf eine andere Person fokussiert.

Waage

Irgendwann kommt der Punkt, an dem man einfach nicht mehr weitermachen kann, wenn man sich immer und immer wieder versucht, etwas einzureden, das gar nicht da ist. Auch wenn es kurz schmerzt, wird sich die Erkenntnis am Ende lohnen! Denn jetzt weiß das Sternzeichen endlich, was es in Sachen Liebe will und vor allem: Was es auf keinen Fall mehr möchte. Eine bestimmte Person, die genauso überraschend auftaucht, wie der Mut, den die Waage gerade verspürt, wird bei diesem wichtigen Schritt eine große Hilfe sein.

Krebs

Lange Zeit hat sich der Krebs einsam gefühlt. Langsam aber sicher dachte er, dass er für immer alleine bleiben wird. Doch dann kommt plötzlich der Moment, der alles verändern wird. Für das Sternzeichen bedeutet das: Amors Pfeil hat genau ins Schwarze getroffen und die Schmetterlinge im Bauch scheinen vollkommen außer Rand und Band zu sein. Auch wenn das erstmal etwas seltsam ist, da sich das Sternzeichen erst wieder daran gewöhnen muss, sein Leben mit einer zweiten Person zu teilen, kann es sich am Ende endlich wieder fallen lassen. Diese Momente voller Liebesglück sollte das Sternzeichen auch in vollen Zügen genießen, denn so etwas erlebt man nicht allzu oft.