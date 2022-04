Der Liebesurlaub von Rihanna und A$AP Rocky ist wohl anders zu Ende gegangen, als erwartet. Denn der Rapper wurde am Flughafen in Los Angeles verhaftet. Der Grund: Eine Schießerei im vergangenen November.

Zudem gibt es einen Durchsuchungsbefehl für Rockys Wohnsitz in Los Angeles.

A$AP Rocky nach Liebesurlaub festgenommen

Der 33-jährige Rapper kommt gerade nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Zuerst macht das Gerücht die Runde, dass er seine hochschwangere Freundin Rihanna betrogen haben soll. Jetzt wird A$AP Rocky vor den Augen der Sängerin verhaftet. Dinge, mit denen man sich auf der Zielgeraden einer Schwangerschaft – und auch sonst niemals – eigentlich nicht beschäftigen sollte.

Das Paar war gerade auf dem Weg zurück von einem gemeinsamen Liebesurlaub auf Barbados. Als der Privatjet am Flughafen von Los Angeles landete, warteten dort schon Polizeibeamte auf den Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt. Noch vor Ort haben sie den Musiker festgenommen. Laut Polizei war Mayers vergangenen November in eine Schießerei mit einer „tödlichen Waffe“ verwickelt. Auch ein Durchsuchungsbefehl für seine Residenz in Los Angeles wurde erlassen.

Rapper soll auf Bekannten geschossen haben

Wie das LAPD auf Twitter erklärt, kam es am 6. November in Hollywood zu einem Schusswechsel. A$AP Rocky, der zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren Personen unterwegs war, sei in einen Streit mit einem Bekannten geraten. Dieser sei dann so eskaliert, dass der Rapper zu seiner Waffe griff und auf den Mann geschossen habe. Das Opfer habe dabei eine „leichte Verletzung“ davongetragen und sei dann auch medizinisch behandelt worden.

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 20, 2022

Rihanna soll während der Verhaftung die ganze Zeit an der Seite ihres Freundes gewesen sein. Das war auch nicht das erste Mal, dass die Sängerin so etwas mitmachen musste. 2019 ist der Rapper in Stockholm in eine wilde Straßenschlägerei geraten – schwedische Beamte haben ihn dann ebenfalls festgenommen. Einen Monat saß der Musiker in Untersuchungshaft, bis er später eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung erhielt.

Mittlerweile soll A$AP Rocky schon wieder aus dem Gefängnis entlassen worden sein. Seine Kaution: 550.000 Dollar.