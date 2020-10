Fans der Dating-Show “Prince Charming” können sich freuen: Am 26. Oktober 2020 startet die zweite Staffel auf VOX. 20 Männer wollen das Herz des Prinzen Alexander Schäfer (30) erobern, können sich aber auch untereinander verlieben.

Wir stellen euch hier die Kandidaten vor, denen der Marketing-Manager im sonnigen Griechenland den Kopf verdrehen wird.

Adrian (25)

Der Deutsch-Türke Adrian kommt aus Berlin und ist Student. Bei “Prince Charming” möchte er ein Exempel statuieren und “zeigen, dass es sich immer lohnt, sich für sich selbst zu entscheiden und selbstbewusst zu sein.” Erst durch seine bisher längste Beziehung zu einer Frau (3 Jahre lang), hat er zu sich selbst gefunden und konnte sich outen. “Selbst im Fitness-Studio weiß jeder Bescheid. Zu meiner Verwunderung erfahre ich dort so viel Toleranz und Respekt, auch von Muslimen, dass ich nur sagen kann, wer selber respektiert und sich nicht separiert, erfährt genauso Respekt. Am Ende definiert dich dein Charakter und nicht deine Sexualität!”

Bild: TVNOW

Andrea (24)

Mit seinem italienischen Charme, verführerischem Lächeln und viel Coolness kann der Friseur aus Bayreuth Jungs um den Verstand bringen, wie er selber sagt. Er macht bei Prince Charming mit, weil es “eine Alternative zu den ganzen Apps ist: Es ist schwer, etwas Ernstes in der Community zu finden. Ich habe das Vertrauen verloren. Geoutet hat er sich zwei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten bei seiner Mama, die im Gegensatz zu seinen Freunden noch nicht wusste, dass er auf Männer steht. Aber sie hat’s locker aufgefasst, auch, “weil man blind sein muss, wenn man es bei mir nicht checkt.”

Bild: TVNOW

Arne (25)

Arne ist aktuell Servicekraft in Heidelberg und beschreibt seinen Heimatort so: “Heidelberg hat vielleicht ein schönes Schloss, aber leider keine Prinzen. Und schon gar keine Schwulen …”. Sein Outing hatte er bereits mit fünf Jahren, als er als Prinzessin zum Kindergarten-Fasching gegangen ist, danach gab es nie wieder eine Situation, wo seine Sexualität Thema war. “Nobody gave a fuck. Sogar Araber, Hindus und Moslems im Job wurden schnell zu guten Freunden”. Sein bestes Date hatte er mit einem Darsteller aus “Magic Kingdom”, der ihn in ein Restaurant entführte, bei dem man normalerweise Jahre auf der Warteliste steht. Doch leider war derjenige dann doch nicht sein Aladdin & Traumprinz.

Bild: TVNOW

Bastian (30)

Bastian, der als Selbstständiger arbeitet, hat bereits mit fünf Beziehungen (zwei mit Frauen und drei mit Männern) leidvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt will er das Herz von “Prince Charming” erobern. Bastian nimmt sich selbst nicht so ernst und beschreibt sich selbst “mehr als Steak als die Sauce. In der Regel fahren viele auf meine Titten und Behaarung ab und fangen an, mich zu begrapschen”. Sein schlechtestes Date bisher hatte er “mit einem Typen, der nie seine Kleidung wusch und stattdessen dieselben Sachen immer wieder neu gekauft hat. Er hatte einen riesigen Kleiderberg bei sich!” Bastians größte Sucht ist der Sport und er schwärmt für Henry Cavill und Franco Noriega.

Bild: TVNOW

Benedetto (27)

Der selbst ernannte It-Boy Benedetto hat “eine echte Kölner Schnauze” und immer einen Spruch auf Lager”, wie der Kölner Influencer über sich selber sagt. “Auch sexuell rede ich gerne sehr offen und sage direkt, was ich mit einem Typen machen würde. Da werden die meisten erst mal rot und es wird eng in der Hose”, sagt er. Zudem macht er kein Geheimnis daraus, dass er gerne perfekt aussehen möchte. “Da helfe ich gerne ein wenig nach.” Benedetto ist für alles zu haben, Hauptsache es macht Spaß: “Ich brauche das Kribbeln und das Abenteuer, sonst langweile ich mich schnell”, sagt er. So hat Benedetto auch schon mehrfach geoutete und ungeoutete Promis gedatet, mit denen er teils heute noch in Kontakt ist.

Bild: TVNOW

Bernhard (30)

Der Sales Assitant aus Düsseldorf sagt über sich selbst: “Ich bin ein offener, witziger, spontaner Kerl, der gerne auch mal seine 5 Minuten hat”. Sein bisher schlechtestes Date sah “überhaupt nicht aus wie auf den Fotos, das Essen war grauenhaft und küssen konnte er auch nicht”. Bernhards Motto ist “Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.” Seine längste Beziehung hielt vier Jahre und scheiterte an mangelnder Kommunikation. Seine Mutter war am meisten über sein Outing überrascht und dachte, es wäre nur eine Phase. Fun-Fact über Bernhard: “Ich spreche jedes Sprichwort falsch aus!”

Bild: TVNOW

David (24)

Die letzte Beziehung des Make-Up-Artisten hat David auf einem Parkplatz betrogen. “Wie billig” kann er dazu nur sagen – denn: “Wenn er mich schon betrügt, dann im 5-Sterne-Hotel”. David (bitte englisch ausgesprochen) ist zu 100% Waage. Mit ihm kann man die Welt bereisen, aber für One-Night-Stands ist er nicht zu haben. Als er sich bei seiner Mutter geoutet hat, sorgte diese sich lediglich, ob er weiß, wie man richtig verhütet und sich vor Krankheiten schützt. Ein negatives Erlebnis hatte er Mal bei einem früheren Job als Flugbegleiter und Kabinenchef: “Mir wurde verboten, Make-up zu tragen. Da habe ich gekündigt. Mit oder ohne Make-up – es bleibt der gleiche Mensch.”

Bild: TVNOW

Erik (31)

“Ich habe das Herz am rechten Fleck, bin super spontan, abenteuerlustig, kreativ und für jeden Spaß zu haben”, sagt der Erzieher aus Hamburg über sich selbst. Früher wurden er und sein (heterosexueller) Zwillingsbruder immer verwechselt, und dieser hat ihn auch motiviert, bei “Prince Charming” sein Glück zu versuchen. In der Schule wurde er immer wegen seines Aussehens gehänselt, doch mit viel Sport und zuckerfreier Ernährung hat er sein Gewicht von 145 kg auf 78 kg reduziert. Erik singt viel, egal wo er ist, und hatte bei Dates bisher viel Pech: “Ich habe einen Schwarm gedatet und dachte, das wird meine große Liebe, bis er nach ein paar Stunden meinte, ‘gleich kommt mein Freund’.”

Bild: TVNOW

Florian (39)

Wonach der Berliner lebt? “Es darf billig sein, aber nicht billig aussehen”, so Florians Lebensmotto. Der Krankenpfleger hatte die vielfältigsten Beziehungen von allen Kandidaten – er war fünfmal liiert, davon einmal verheiratet, einmal mit einer Frau und eine Fernbeziehung nach New York war auch dabei. Doch alle Beziehungen scheiterten zu seinem Leidwesen. “Ich habe nie klassische Dates. Ich lerne meine Partner immer beim Sex kennen.” Ob es in der Sendung auch so sein wird? Der Junggebliebene (“Ich bin älter, als ich aussehe”) ist sportlich und betreibt einen eigenen Podcast. Sein größtes Laster ist Zucker.

Bild: TVNOW

Gino (32)

Hobby-DJ Gino liebt es, mit einem Kerl romantische Abende zu verbringen, gemeinsam zu kochen und Wein zu trinken. Leider hatte er schon so viele schlechte Dates, dass er kaum noch datet. Und trotztdem hofft er, dass bei “Prince Charming” ein attraktiver Prinz oder ein knackiger Typ auf ihn wartet und sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann: “Sonst verhungere ich!” Vor allem hofft er auf die White Night, wo er als Drag punkten möchte. Gino, der von sich sagt, er sei “todes-cute”, liebt Gucci, Versace & D&G-Klamotten, die sexy, elegant und auffällig sind und redet ganz offen über alles.

Bild: TVNOW

Jakob Matthias (29)

Mit neun Beziehungen hatte der Ballettlehrer Jakob von allen Kandidaten bisher die meisten – und auch fast nur mit Männern. “Frauen küsse ich immer noch gerne – aber zum Sex reicht es nicht”, sagt er. Jakobs Style ist eher lässig & sportlich mit ein paar Hippie- und Punk-Akzenten. “Jeden Tag elegant ist nichts für mich, ich bin sehr gerne nackt”, gesteht er. Sein Outing verlief easy, außer bei Teilen seiner konservativen polnischen Familie, die ihn teils offen verurteilt haben. “Persönlich sehr traurig macht mich die Situation in meinem Geburtsland Polen. Ich wünsche mir, dass die LGBTQ-Community und auch die Frauen die gleichen Rechte haben, nicht mehr diskriminiert werden und frei und ohne Angst leben können.”

Bild: TVNOW

Jan Maik (30)

Der Schweizer Business-Man Jan Maik beschreibt sich selbst als “spontaner, lebenslustiger, energiegeladener Mann”. Nach längerer Zeit als Single ist er nun ready für seinen Traummann und wäre nicht abgeneigt, bei “Prince Charming” den Mann seines Lebens zu treffen. “Mein Typ muss sportlich und athletisch sein, ich stehe nicht so auf Bettmatratzen.” Jan Maik tanzt zu geiler Techno Musik gerne die ganze Nacht durch. Ansonsten ist Jan Maik offen für jeden Spaß, überträgt gerne seine positiven Vibes auf andere, hat stets ein offenes Ohr und mag überhaupt keine Langeweile. “Ich hatte schlechte Dates, da waren die Jungs langweiliger als Beton.”

Bild: TVNOW

Joachim (29)

Der Niederösterreicher Joachim sucht nach einer monogamen Beziehung mit einem Mann – einer seiner zwei bisherigen Beziehungen war mit einer Frau. Seine “Masche”, um Männer so richtig um den Verstand zu bringen, ist Schüchternheit: “Ich bin eigentlich nicht schüchtern, aber ein unsicheres Grinsen bricht oft das erste Eis”, sagt er. Den ersten Kuss findet er am wichtigsten beim Date: “Küssen ist für mich persönlich viel intimer als Sex!” Sein bestes Date bisher hatte Joachim mit seinem jetzigen besten Freund. “Wir wussten danach, dass weder Sex noch Beziehung infrage kommen würden, allerdings haben wir uns so gut verstanden, dass wir kurze Zeit darauf beste Freunde wurden.” Sein absoluter Traummann: Jake Gyllenhaal.

Bild: TVNOW

Lauritz (27)

Der Flugbegleiter aus Frankfurt ist ein humorvoller und empathischer Kerl, mit harter Schale, aber weichem Kern, der immer für Action zu haben ist. “Das Leben ist so kurz, mach das Beste aus jeder Situation” ist das Motto des Flugbegleiters. Über sich selbst sagt er: “Ich bin sehr wählerisch, habe viele und hohe Ansprüche” und glaubt, dass er vielleicht deswegen noch nie eine Beziehung hatte. “Ich bin TV- und Handy-süchtig”, sagt Lauritz. “Ich schaue jeden Tag 5-7 Stunden TV, wenn ich frei habe. Bei Fifty Shades of Grey bin ich allerdings fast eingeschlafen.” Er würde die Sucht aber gerne loswerden. Vielleicht findet er ja bei Prince Charming einen Partner, der ihn von seiner Sucht abhält.

Bild: TVNOW

Leon (32)

Leon bezeichnet sich als Free Bird: “Lass den Vogel frei fliegen und er kehrt immer zu dir zurück”, so die Lebensweisheit des Züricher Beamten. Dennoch hat er seinen Mr. Right bisher nicht gefunden. “Ich habe viele Frösche geküsst, aber es war kein Prinz dabei, nur Teufel”. Leon beschreibt sich als zurückhaltend, witzig, aufmerksam, redet viel Unsinn und ist für jeden Quatsch zu haben. Zudem flirtet er am liebsten mit seinen Augen und einem Lächeln. “Und wenn ich die Boys dann küsse, gewinne ich”, sagt er und fügt hinzu: “Manchmal.” Klamottentechnisch zieht er sich “nicht an wie ein Religionslehrer” und zeigt körperbetont gerne, was er hat.

Bild: TVNOW

Michael (39)

“Stay strong, sexy and beautiful” ist das Motto von Stylist und Personal Trainer Michael (bitte auch englisch ausgesprochen). Nur OK ist ihm nicht gut genug und so sucht er auch in einer Beziehung einen starken Mann, der immer zu ihm steht und auch bereit ist, für die Liebe zu kämpfen, sollte es mal Meinungsverschiedenheiten geben. Sein Bruder sagt über ihn, dass ihm nichts peinlich sei. “Das empfinde ich nicht ganz so”, lacht Michael “und sage eher, ich bin unkompliziert und offen.” Michael lebt im Moment und ist gerne spontan: “Wer weiß denn schon, was morgen ist …” Er steht auf die Jungs von “Magic Mike” und sagt aber selber: Die Realität sieht meistens anders aus…

Bild: TVNOW

Patrick (32)

Patrick, ein Luftverkehrskaufmann aus Frankfurt am Main, ist schon lange Single, weil alle bisherigen Anbandlungsversuche daran scheiterten, dass sich nur einer in ihn verliebte. Diese Beziehung hielt acht Monate. “Ich brauche keinen random Freund und des Nicht-allein-seins wegen. Zum Glück habe ich einen tollen Freundeskreis”, sagt er. Und doch wagt er bei “Prince Charming” das Abenteuer, vielleicht doch einen sexy Partner mit gleichen Interessen und Wertvorstellungen kennenzulernen. Sich selbst beschreibt er als aufgeschlossen, hilfsbereit, doch manchmal verrückt und grenzenlos.

Bild: TVNOW

Roman (32)

Promoter Roman bezeichnet sich als “kühles Temperament”, dank seiner spanisch-russischen Wurzeln. So bringt er die Männer auch regelmäßig mit seinen Augen und seinem trainierten Körper um den Verstand. Auch wenn man es Roman auf den ersten Blick nicht ansieht, ist er zwar selbstbewusst, aber zerstreut, und in der Gay-Community aufgrund schlechter Erfahrungen sehr zurückhaltend und schüchtern. Roman hatte bisher drei Beziehungen, die letzte hielt ein Jahr und scheiterte an zu vielen Diskussionen. In seiner Vergangenheit hat er viele Dinge erlebt, die er noch nicht ganz verarbeitet hat und über die er noch nie öffentlich gesprochen hat. Ob er bei “Prince Charming” seine Geheimnisse lüften wird?

Bild: TVNOW

Sascha (30)

Bisher hat dem Fitnesstrainer Sascha noch kein Mann das Gefühl gegeben, in ihm den Partner fürs Leben gefunden zu haben. So hofft er auf den Typen, der ihn von den Socken haut. “Und selbst wenn ich bei ‘Prince Charming’ nicht die große Liebe finde, rücke ich vielleicht bei anderen Männern in den Fokus, wenn sie die Sendung schauen.” In seinem Wasserball-Verein hatte Sascha mit heftigen Problemen zu kämpfen. Nachdem er sich geoutet hatte, war er immer wieder mit dummen Sprüchen konfrontiert. Auch in anderen Situationen hat er viel über sich ergehen lassen. Doch das hat ihn nur selbstbewusst gemacht und so lautet Saschas Botschaft an andere Schwule: “Macht euren Mund auf, wenn euch etwas nicht gefällt oder sogar weh tut und lasst es nicht über euch ergehen!”

Bild: TVNOW

Vincent (23)

Vincent ist ein sogenannter Platinum Gay: “Ich hatte noch nie Kontakt mit einer Vagina. Ich kam sogar per Kaiserschnitt zur Welt.” Er sucht nach einem Mann, “der mich nimmt, wie ich bin und eine Lebensbereicherung ist.” “Prince Charming” sieht er als den idealen Weg: “Was für eine spannende Art des Datings. Einen Menschen in einer so kurzen Zeit so intensiv kennenzulernen ohne die Ablenkung des Alltags!” Zudem hofft er, dass auch mithilfe der Sendung Schwulsein in Deutschland und weltweit normalisiert wird. Der in London lebende Vincent gesteht, dass er zu nett sei, nie nein sagen kann. “Dadurch kann man schnell und gut ausgenutzt werden.”

Bild: TVNOW

Wer es nicht mehr bis zum TV-Start am 26. Oktober aushält, der kann sich die erste Folge von “Prince Charming” bereits seit dem 12. Oktober auf TVNOW ansehen.