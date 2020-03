Diese Videos aus Italien gehen gerade um die Welt. Denn trotz des Coronavirus verbreiten die Italiener weiterhin positive Stimmung und singen in den Quarantäne-Sperrzonen des Landes gemeinsam aus ihren Fenstern und von ihren Balkonen.

Unzählige Clips werden nun in den sozialen Netzwerken geteilt.

Coronavirus in Italien: Menschen singen von Balkonen

Gänsehaut pur, wenn man sich diese Videos anschaut, die derzeit tausendfach im Netz geteilt werden. Sie zeigen Menschen in Italien, die wegen der Coronavirus-Krise in ihren Häusern bleiben, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. Und obwohl sie bereits tagelang in ihren Wohnungen festsitzen, haben sie mittlerweile ihre eigene Art gefunden, gelassen mit der schwierigen Situation umzugehen. So stimmen sie gemeinsam Lieder an und halten sich gemeinsam mit ihren Nachbarn bei Laune.

So positiv gehen diese Italiener mit ihrer Situation um

Aufgrund der starken Verbreitung des Coronavirus ist das öffentliche Leben in Italien in den vergangen Tagen und fast schon Wochen auf ein Minimum reduziert. Doch davon lassen sich die Bewohner einiger Städte nicht unterkriegen. Denn wie aktuelle Videos im Netz zeigen, singen und musizieren sie gemeinsam gegen die Langeweile in der Isolation. Von Hits wie “Bella Ciao” oder italienischen Volksliedern, bis hin zu bekannten Pop-Songs oder sogar richtigen DJ-Sessions – die Italiener wissen trotz Isolation, wie man gemeinsam feiert und das Leben genießt.

Italianos em quarentena na cidade de Torino (140 Km de Milão) cantam "Bella Ciao" nas sacadas e janelas: pic.twitter.com/b5yqWumvnl — Ivan 🌐 (@ivan) March 13, 2020

Unzählige Videos davon werden nun im Netz geteilt und zeigen Menschen in Städten wie Florenz, Siena, Turin oder Neapel beim gemeinsamen Musizieren von ihren Balkonen aus.

Schutzmaßnahmen in Österreich

Auch in Österreich müssen wir uns derzeit auf eine ähnlich Situation einstellen. Denn wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag (13. März) bei einer Pressekonferenz bekannt gab, werden ab Montag alles nicht notwendigen Geschäfte, außer Supermärkte und Apotheken schließen. Bars und Restaurants dürfen zudem nur bis 15 Uhr geöffnet bleiben. Außerdem bittet man die Bevölkerung, soziale Kontakte so gut es geht einzuschränken und wenn möglich Home Office zu machen. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, um die Ausbreitung des Coronavirus so rasch wie möglich einzudämmen.