Sie sind immer top gestylt, tragen die coolsten Accessoires und wissen einfach, wie man Bomben-Outfits kombiniert 💥 Wenn wer die neuesten Trends kennt, dann unsere liebsten Influencer! In diesem Artikel verraten wir euch alle Tipps und Tricks, die wir uns von absoluten Style-Queens wie Caro Daur, Xenia Adonts, Chiara Ferragni und Co abgeschaut haben. Viel Spaß beim Lesen! 🥰

Colour up your life!

Bei einer Sache sind wir uns in der Redaktion absolut einig: Das Leben ist zu kurz, um nicht ein bisschen Farbe in unsere Kleiderschränke zu bringen! 💙 Bunte Teile sind nicht nur richtige Eyecatcher, sondern bringen auch noch Freude und gute Laune in die noch so düstersten Wintertage! ❄️ Influencer wie zum Beispiel Chiara Ferragni tragen total oft coole, bunte Outfits und wir liiiieben sie! Mit etwas Farbe macht das Leben einfach mehr Spaß! 😋

https://www.instagram.com/p/CE64qX_hlZZ/

Try different shapes and sizes

Das Fashion Rule Book hat zwei wichtige Regeln: Nummer 1) Hab Spaß an der Sache! Nummer 2) Sei experimentierfreudig! Nichts bereitet uns mehr Freude, als verschiedene Formen, Größen und Mustern auszutesten und uns neu zu erfinden! ❤️ Fielmann ist hier ein Vorreiter und zeigt uns mit seiner neuen Shapes & Sizes Kollektion, wie easy man ein bisschen Form in seinen Look bringen kann, wenn man die richtige Brille aufsetzt. ✨ Auf Fielmann Insight und Fielmanns Instagram Page findest du übrigens noch mehr tolle Trends und Tipps, wie du deinen Outfits den letzten Feinschliff verleihst! 🥰

Sag JA zum Accessoire!

Ihr habt richtig gelesen, liebe missen: Wenn etwas euer Outfit aufs nächste Level bringt, dann das passende Accessoire! Egal ob Statement-Gürtel, flashige Ohrringe, coole Boots oder die perfekte Tasche, die zu absolut jeder Jacke passt – Accessoires sind das A und O einer jeden Fashionista. 👜 Hier kannst du auch ein bisschen risky sein und einfach mal was komplett Neues ausprobieren … Wie wäre es zum Beispiel mit einer blauen Tasche anstatt der Go-to-Farbe schwarz? Oder du mixt mal deinen Gold- und Silberschmuck? 😏 Be bold!

https://www.instagram.com/p/CGc6Y64H5ZM/

Do YOU

Die wohl wichtigste aller Fashion-Lektionen: Just be yourself! 🥰 Richtig erfolgreiche Influencer zeichnen sich vor allem durch eine Eigenschaft aus … ihren authentischen Style! Wir lieben uns und unsere Einzigartigkeit und genau das möchten wir am liebsten auch in unseren Outfits rüberbringen. Caro Daur zum Beispiel schafft das richtig gut und kombiniert in ihren Looks ihre lockere und lustige Personality mit super schicken High-Fashion-Teilen.

https://www.instagram.com/p/CAa29_zlAzs/

Was ist dein liebster Style-Tipp? ❤️