Teenstar Tyler Posey hat geheiratet! Der „Teen Wolf“-Schauspieler und die Sängerin Phem haben sich in Malibu das Ja-Wort gegeben.

Und bei der Hochzeit waren einige prominente Gäste dabei.

Tyler Posey und Sängerin Phem haben geheiratet

„Teen Wolf“-Fans aufgepasst, denn ihr könntet euch jetzt ein bisschen alt fühlen. Denn unser aller Teenie-Idol Tyler Posey, den wir als Scott McCall kennen und lieben gelernt haben, hat geheiratet! Der 32-Jährige hat am Samstag seiner Verlobten Phem in Malibu das Ja-Wort gegeben.

Der Schauspieler und die Sängerin heirateten umgeben von ihren liebsten Menschen in einem spirituellen Meditationszentrum. Und die Gästeliste war ziemlich VIP-lastig. Denn unter den Gästen waren auch Stars wie Bella Thorne und Avril Lavigne. Wie das Paar gegenüber „People“ erzählt, war aber die Präsenz einer Person am wichtigsten: jene von Tylers Mutter Cyndi Terese Garcia, die 2014 verstarb. Ein Foto bei der Zeremonie sollte an sie erinnern, den ersten Tanz des Paares machten sie außerdem zu „Come Away With Me“ von Norah Jones; einem der Lieblingssongs von Tylers Mutter.

Seit 2020 ein Paar

Tyler und Phem sind übrigens seit 2020 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich bei der Arbeit. Denn Phem sollte mit Tyler Musik für ihn schreiben. Die beiden fanden schnell eine Gemeinsamkeit: sie sangen über ihre Ex-Beziehungen, verraten sie.

Und aus der Freundschaft entstand eine Beziehung. Im vergangenen Juni verkündete Tyler schließlich die Verlobung der beiden. Und gemeinsam haben sie schon ziemlich konkrete Zukunftspläne. Am meisten freuen sie sich nach der Hochzeit nämlich, „ein Leben aufzubauen, Projekte zu verwirklichen, Kunst zu schaffen und Babys zu bekommen“, und „einen besten Freund zu haben, mit dem man lachen kann, bis man stirbt“, erzählen die beiden gegenüber „People“.