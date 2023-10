Das Topmodel Bella Hadid ist wieder frisch verliebt. Zumindest sieht es ganz danach aus. Denn jetzt wurde die 27-Jährige turtelnd mit dem Reiterlehrer Adan Banuelos abgelichtet.

Nach The Weekend und Marc Kalman soll das Model nun offenbar einen echten Cowboy daten.

Bella Hadid wurde küssend mit Reiter gesichtet

Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Bella Hadid nicht mehr mit dem Art Director Marc Kalman zusammen ist. Die zwei sollen sich nach rund zwei Jahren Beziehung einvernehmlich getrennt haben. Nach der Trennung hieß es, Bella wolle sich nun ganz auf sich selbst konzentrieren. Ein Insider erklärte, dass die 27-Jährige nicht auf Partnersuche sei. Aber, wie heißt es so schön: unverhofft, kommt oft! Denn jetzt scheint Bella Hadid tatsächlich wieder ganz in love zu sein. Zumindest sprechen neue Aufnahmen, die dem US-Magazin TMZ vorliegen, dafür.

In Texas wurde sie jetzt nämlich ganz vertraut mit einem neuen Mann gespottet. In einem Clip ist zu sehen, wie die 27-Jährige gemeinsam mit ihm händchenhaltend durch die Straßen schlendert. Andere Aufnahmen zeigen die vermeintlich frisch Verliebten sogar dabei, wie sie sich küssen und innig umarmen! Doch wer ist ihr Neuer? Dem Bericht zufolge handelt es sich bei Bellas mutmaßlicher neuer Flamme um Adan Banuelos – einen bekannten Reiter und Pferdetrainer.

Wer ist ihr Neuer?

In der Reitsport-Szene ist Adan Banuelos ein hoch angesehener Name. Im Jahr 2017 wurde er als einer der jüngsten Reiter in die Riders Hall of Fame der National Cutting Horse Association aufgenommen. Bella Hadid datet damit offenbar also einen echten Cowboy. Und das Topmodel teilt seine Leidenschaft für Pferde, wodurch sie sich womöglich auch kennengelernt haben dürften. Die 27-Jährige reitet bereits seit vielen Jahren, aufgrund ihrer Lyme-Borreliose-Erkrankung nahm sie sich allerdings eine längere Auszeit. Seit Anfang des Jahres soll das Model aber wieder regelmäßig auf den Sattel steigen.