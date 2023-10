Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt mal wieder. Diesmal sind Channing Tatum und Zoë Kravitz das hot Topic der Stunde! Denn das Paar soll verlobt sein. Nach zwei Jahren Beziehung wagen die beiden Schauspiel-Stars offenbar den nächsten Schritt.

Vor allem ein Indiz deutet laut Fans auf eine Verlobung hin!

Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen verlobt sein

Seit rund zwei Jahren sind „Magic Mike“-Star Channing Tatum und „Big Little Lies“-Darstellerin Zoë Kravitz nun schon ein Paar. Wie es aussieht, ist für die beiden Filmstars nun die Zeit gekommen, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung einzugehen. Denn Gerüchte, dass sich die beiden still und heimlich verlobt haben, vermehren sich aktuell in Hollywood. So verrieten gleich mehrere Insider gegenüber People, dass die Verlobung „kürzlich“ stattgefunden habe.

Ist DAS der Beweis für die Verlobung?

Das Celebrity-Paar hat sich zwar noch nicht zu den Verlobungsgerüchten geäußert, doch aufmerksamen Fans ist ein Detail aufgefallen, das eigentlich keinen Spielraum für Interpretationen zulässt. Vergangenes Wochenende haben Channing und Zoë gemeinsam die Halloween-Party von Kendall Jenner im legendären Chateau Marmont in Los Angeles besucht. Als der 43-Jährige und die 34-Jährige die Grusel-Fete verließen – beide in Kostümen, angelehnt an den Horrorfilm „Rosemary’s Baby“ – wurde ein Indiz für die Verlobung sichtbar!

Zoë trug nämlich einen großen, funkelnden Ring an ihrem Finger, den man zuvor noch nie an ihr gesehen hat. Dass das Schmuckstück Teil ihres Halloween-Kostüms war, bezweifeln die meisten. Vielmehr ist man sich sicher: Das kann nur ein Verlobungsring sein!

Beide waren bereits verheiratet

Kennengelernt haben sich Channing und Zoë während des Castingprozesses für den Film „Pussy Island“, in dem Kravitz ihr Regie-Debüt geben wird. Für Zoë sei der 43-Jährige am Set ein wahrer „Beschützer“ gewesen, wie sie im Interview mit GQ verrät. Für beide wäre es die zweite Ehe. Denn Channing war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan verheiratet – Zoë war von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Karl Glusman verheiratet.

Wie ernst es zwischen den beiden tatsächlich ist, machte Kravitz in besagtem GQ-Interview klar. Darin schwärmte sie über ihren neuen Partner und beschrieb ihn als „wunderbaren Menschen“. Dann erzählte sie, was sie an Channing an meisten liebt. „Er bringt mich zum Lachen und wir beide lieben Kunst und auch, über Kunst zu reden und weshalb wir das tun, was wir eben tun“.