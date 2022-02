Es war wohl eine der aufregendsten Filmnachrichten in den vergangenen Wochen. Denn als Channing Tatum bekannt gab, dass er für „Magic Mike 3“ wieder vor der Kamera stehen würde, waren Fans begeistert. Er selbst zögerte jedoch lange.

Denn das Training für den Charakter sei extrem, verrät er.

Channing Tatum: Extremes Training für „Magic Mike 3“

„Es ist schwer, so auszusehen. Selbst wenn man Sport treibt, ist es nicht natürlich, so in Form zu sein“, erzählt Channing Tatum in der „Kelly Clarkson Show“. Die Vorbereitungen auf seine Rolle als Mike Lane in der „Magic Mike“-Reihe seien extrem. Denn um den durchtrainierten Körper zu erzielen, reichen gesunde Ernährung und täglicher Sport schlichtweg nicht aus.

Das Fitness-Regime ist deutlich härter, sagt er. „Das ist nicht einmal gesund. Man muss sich selbst aushungern. Ich glaube nicht, dass es wirklich gesund ist, wenn man so schlank ist.“

Eben diese extreme Transformation sei ein Grund gewesen, warum Channing Tatum lange gezögert hat, bevor er die Rolle angenommen hat. „Das könnte der Grund sein, warum ich keinen dritten Film machen wollte“, sagt er mit Blick auf ein Bild aus dem zweiten Teil. „Weil ich so aussehen muss.“

„Das ist mein Vollzeitjob, und ich schaffe es kaum.“

Denn hinter den Muskeln steckt monatelange Anstrengung. „Ich weiß nicht, wie Leute, die von 9 bis 5 arbeiten, tatsächlich in Form bleiben„, sagt Tatum. „Denn das ist mein Vollzeitjob, und ich schaffe es kaum.“

Mit 41 Jahren werde es für den Schauspieler außerdem immer schwieriger, Gewicht zu verlieren und Muskeln in so kurzer Zeit aufzubauen. War es beim ersten Teil noch einfacher, brauchte er jetzt einfach mehr Zeit – und das, obwohl er zwei Mal täglich trainierte und absolut gesund aß. „Wenn es zwei Monate dauert, um wirklich schlank zu werden – warum kann man dann in drei Tagen alles wieder oben haben?“, fragt er scherzend.

Ist Matthew McConaughey bei „Magic Mike 3“ dabei?

Einer, der trotz diesen extremen Voraussetzungen durchaus an „Magic Mike: The Last Dance“ interessiert ist, ist übrigens Matthew McConaughey. Denn nach seiner Rolle als Dallas in Teil 1 ist er wohl bereit, die Cowboyhüte wieder aufzusetzen und ins „Magic Mike“- Universum zurückzukehren.

Gegenüber „Variety“ verriet der Schauspieler nämlich, dass er zwar noch kein Angebot für eine Rolle bekommen habe, eine Rückkehr jedoch nicht ausschließe. „Ich müsste erst [das Drehbuch] lesen. Aber es hat verdammt viel Spaß gemacht, den ersten Teil zu machen“, sagt er in dem Interview. „Channing Tatum, ruf mich an, Bruder! Ich habe nichts von dir gehört!“

Wann genau „Magic Mike: The Last Dance“ in unsere Kinos kommt, ist noch unklar. Aber die Erwartungen sind groß. Denn Channing Tatum versprach seinen Fans eine würdige Fortsetzung und erklärte: „Ich will, dass es der Super Bowl des Strippens wird“. Na da sind wir mal gespannt.