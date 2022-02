„Grey’s Anatomy“-Fans aufgepasst. Denn das lange Warten auf die deutsche Ausstrahlung der 18. Staffel ist schneller vorbei als gedacht. Disney Plus hat jetzt nämlich das Startdatum bekannt gegeben.

Und es ist schon sooo bald!

„Grey’s Anatomy“: Staffel 18 bereits ab März auf Disney Plus

Packt das Stethoskop ein, es geht zurück ans Grey Sloan Krankenhaus. Denn wie Disney Plus verkündet, steht die 18. Staffel der Arztserie „Grey’s Anatomy“ in den Startlöchern – endlich! Denn nachdem die Staffel bereits vergangenen Herbst in den USA gestartet hat, warten Fans seitdem sehnsüchtig auf einen deutschen Starttermin.

Dieser ist jetzt aber extrem bald. Denn bereits am 14. März 2022 startet die erste Folge auf Disney Plus. Der Streamingservice strahlt dann wöchentlich eine neue Folge aus.

Eine Woche nach Disney Plus (also am 21. März 2022) ist laut Medienberichten dann die Premiere auf ProSieben. Auch hier wird wöchentlich eine Folge ausgestrahlt. Insgesamt hat die 18. Staffel übrigens elf Folgen.

Darum geht es in der neuen Staffel

Und diese dürften es so richtig in sich haben. Denn nachdem Staffel 17 den Fokus auf die Covid-Pandemie legte, spielt die 18. Staffel in einer Welt, in der die Pandemie beendet ist. Vor allem für Meredith bedeutet das auch viel Selbstreflexion und Verarbeitung des vergangenen Jahres sowie neue Herausforderungen. Nach dem Cliffhanger der 17. Staffel muss natürlich auch eine Frage geklärt werden: Was passiert mit Emilia und Link nach dem Heiratsantrag?

Und wie es für „Grey’s Anatomy“ üblich ist, warten auf die Ärzte auch jede Menge Dramen, außergewöhnliche Unfälle und Eskalationen. In der 18. Staffel kehrt außerdem eine legendäre Ärztin nach jahrelanger Pause zurück ins Grey Sloan Krankenhaus.

„Greys‘ Anatomy“: Staffel 19 bereits fix!

Noch bevor die 18. Staffel hierzulande startet, gibt es übrigens einen doppelten Grund zur Freude. Denn der TV-Sender ABC verkündete bereits im Jänner, dass die Arztserie um eine weitere Staffel verlängert wurde. Es wird also auf jeden Fall auch noch eine 19. Staffel des Medical-Dramas geben. Wann diese startet und worum es darin gehen wird, ist allerdings noch streng geheim!