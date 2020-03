Die sogenannte “Flip the switch challenge” ist aktuell der neuste Trend im Netz. Dabei tanzen zwei Personen zu Drakes Song “Nonstop” und wechseln am Schluss ihre Outfits.

Neben zahlreichen Usern wagen sich nun auch viele Stars an die Dance-Challenge.

Flip the Switch Challenge: So funktioniert’s

Das Prinzip ist schnell erklärt: Zwei Personen stehen vor einem Spiegel. Während der eine das Handy hält und die Aktion filmt, tanzt der andere Teilnehmer im Hintergrund zum Song “Nonstop” von Rapper Drake. Sobald die Textzeile “Look, I just flipped the switch”, was übersetzt so viel wie “Schau, ich habe gerade den Schalter umgelegt” bedeutet, ertönt, wird das Licht ausgeschaltet. Ist das Licht anschließend wieder an, haben beide Personen nicht nur ihre Rollen, sondern auch ihre Outfits getauscht.

Auch bei den Stars scheint die Dance-Challenge gut anzukommen. Wir haben euch ein paar der lustigsten Rollenwechsel herausgesucht.

1. Jennifer Lopez

2. Camila Cabello

3. Elizabeth Warren

4. Emily Ratajkowski