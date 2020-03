Liebe kann schön sein und die Verbindung zwischen zwei Menschen zu etwas ganz Besonderem machen. Doch es gibt auch Personen, die mit romantischen Momenten überhaupt nichts anzufangen wissen. Denn durch schmerzvolle Erfahrungen geben sie der Liebe keine Chance mehr.

Vor allem diese drei Sternzeichen haben den Kampf um die große und wahre Liebe bereits aufgegeben.

Skorpion

Die Beziehung zu einem Skorpion aufrechtzuerhalten, ist nicht so einfach. Denn durch seine Eifersucht und sein Misstrauen legt er sich in der Liebe die größten Steine selbst in den Weg. Schon bevor er eine Beziehung mit seinem Gegenüber eingeht, denkt er über Gefahren und Risiken nach. Sich Hals über Kopf in jemanden verlieben und den Dingen einfach seinen Lauf lassen, kommt für den Skorpion nicht infrage. Er manipuliert die Entscheidungen seiner Mitmenschen gerne, um ja nichts dem Zufall zu überlassen.

Widder

Der Widder weiß unter den Sternzeichen am besten, was er möchte. Denn sein Freiraum ist ihm in der Liebe genauso wichtig, wie seine Unabhängigkeit. Dem Widder fällt es zudem sehr schwer, jemandem zu vertrauen und in Notsituationen um Hilfe zu bitten. Zu groß ist seine Angst, erneut verletzt zu werden. Um sich selbst zu schützen, legt sich der Widder deshalb einen dicken Panzer an, mit dem er sein Misstrauen und seine Unsicherheiten überspielt.

Zwilling

Die ganz große Liebe? Gibt es nicht! Dieser Meinung ist zumindest der Zwilling. Denn das Sternzeichen gilt als großer Skeptiker der Liebe. Um nicht doch zufällig auf den Seelenverwandten zu treffen, lässt sich der Zwilling lediglich auf lockere Liebesgeschichten ein. Aber auch seinem Ruf als Herzensbrecher will er damit gerecht werden.