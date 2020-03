Da läuten wohl bald die Hochzeitsglocken! Zumindest für diese drei Sternzeichen. Denn sie bekommen noch im Frühling einen Heiratsantrag.

Für euch wird der Frühling so richtig romantisch:

Steinbock

Für den Steinbock wird 2020 das Jahr der Liebe. So gut wie jetzt ging es ihm schon lange nicht. Endlich hat er Zeit gefunden, sich auf sich selbst zu konzentrieren und den Job und die Karriere hinten anzustellen. In der Beziehung läuft es richtig rund und der Steinbock ist Hals über Kopf verliebt. Als Krönung folgt im Frühling dann sogar noch ein Heiratsantrag.

Fische

Auch der Fisch ist im siebten Himmel. Vergebene Fische sind zurzeit einfach unfassbar glücklich und haben den Partner fürs Leben gefunden. Wer schon länger auf die Frage aller Fragen wartet, der darf sich auf einen romantischen Frühling freuen. Denn dann heißt es endlich: “Willst du mich heiraten?”

Löwe

Der Löwe steht bekanntlich gerne im Mittelpunkt – auf einen Heiratsantrag von seinem Liebsten wartet er also schon länger. Denn er will sich endlich wieder feiern lassen! Vor allem auch deshalb, weil es in seiner Beziehung so gut läuft, wie noch nie. Dieses Sternzeichen ist also bereit für die nächste Stufe und will endlich den Bund fürs Leben eingehen. Im Frühling ist es endlich so weit und der Löwe bekommt einen Heiratsantrag.