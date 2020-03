Der Frühling steht vor der Tür und mit jedem Sonnenstrahl und Vogelgezwitscher freuen wir uns einmal mehr auf den Frühling. Vor allem diese drei Sternzeichen können sich darauf freuen. Denn sie werden den besten März überhaupt erleben.

Auf sie warten jede Menge schöne Erlebnisse und vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung.

Wassermann

Für den Wassermann wird der März besonders aufregend. Denn endlich schafft er es, einfach mal abzuschalten und sich nicht ständig über alles Gedanken zu machen. Und genau mit dieser Leichtigkeit geht alles plötzlich wie von selbst. Sei es im Job oder in der Liebe – im März läuft einfach alles rund.

Stier

Auch für den Stier wird der März, und eigentlich der ganze Frühling, einfach nur toll. Denn irgendwie lief in letzter Zeit nichts nach Plan. Egal, was der Stier angefasst hat, alles ging schief. Doch das wird sich im März endlich ändern. Die Zeichen stehen auf Veränderung! Dank dem Planeten Venus, der derzeit ziemlich günstig steht, läufts vor allem in Sachen Liebe wieder richtig rund. Die Krisen der Beziehung sind vorbei und Singles treffen womöglich auf ihre große Liebe.

Steinbock

Der Steinbock lockert diesen März so richtig auf. Endlich lässt dieses Sternzeichen seinen Job mal Job sein und fährt einen Gang zurück. Die vergangenen Monate waren nämlich ziemlich anstrengend und für sein Privatleben blieb dem Steinbock kaum Zeit. Doch im Frühling will er endlich wieder mehr auf sich selbst schauen. Und genau das passiert jetzt auch. Zudem stehen die Liebeschancen im März ziemlich hoch. Für Singles wird dieser Monat so richtig aufregend. Schmetterlinge im Bauch sind vorprogrammiert!