Dass es im Flugzeug nicht sonderlich hygienisch ist, wissen wird doch insgeheim alle. Laut zwei Flugbegleiterinnen gibt es einige Stellen im Flieger, die man besser meiden sollte. Und falls man sie nicht meiden kann, sollten zumindest die Hände nach dem Anfassen gereinigt werden.

Spoiler alert: Nach diesem Artikel werdet ihr womöglich nicht mehr ohne Desinfektionsmittel in eurer Handtasche einen Flieger betreten.

Fehlende Hygiene im Flugzeug

Wir kennen es doch alle: Sobald der Check-In und die Sicherheitskontrolle am Flughafen geschafft sind und wir uns im Flieger platziert haben, kann der Urlaub dann offiziell beginnen! Die einzige Sorge, die wir vielleicht haben ist, dass unser Koffer nicht ankommt. Dabei sollten wir uns auf eine andere wesentliche Sache konzentrieren und das ist: Hygiene im Flugzeug. Denn es gibt einige Stellen an Bord, die man besser meiden sollte. Stellt euch euer Desinfektionsmittel bereit – zwei Flugbegleiterinnen verraten dem Reisemagazin Travel + Leisure die fünf schmutzigsten Stellen in einem Flugzeug!

Safety Instruction Card

Laut Josephine Remo, einer Flugbegleiterin, sei der schmutzigste Spot in einem Flieger die Sicherheitsanweisungskarte in der Sitztasche. Sie weist daraufhin, dass die Ablagetische in der Regel vor dem Flug abgewischt werden, die Safety Instruction Card hingegen aber nicht. Na gut, zumindest wissen wir jetzt, was wir das nächste mal als erstes im Flugzeug vor der Nutzung mit einem feuchten Tuch abwischen werden!

Gepäckfach

Ein weiterer Bakterien-Spot im Flieger: Das Gepäckfach für unser Handgepäck. Viele Menschen in der Flugmaschine fassen es an, eine Reinigung findet aber selten statt, wie die Flugbegleiterin erzählt. Daher rät sie, die Gepäckfächer vorsichtig zu öffnen und sich die Hände danach am besten ordentlich zu desinfizieren.

Ablagetisch

Eigentlich wissen wir doch alle, dass Flugzeuge voller Keime sind, oder nicht? Im Nachhinein betrachtet ergibt es Sinn, weshalb manche Passagiere wirklich ALLES im Flieger mit einem desinfizierenden Tuch abwischen. Vor allem den Ablagetisch, auf dem wir unsere Essen verzehren. Das rät auch Sue Fogwell, eine weitere Flugbegleiterin im Gespräch mit dem Reisemagazin. Sie sammelt seit zwei Jahren Berufserfahrung als Flugbegleiterin und rät allen Reisenden, den Ablagetisch an Bord gründlich vor der Nutzung abzuwischen. Denn auch hier sammeln sich Keime und diese wollen wir auf keinen Fall mit unserem Essen verschlucken.

Sitzbezüge

Die Flugbegleiterin erwähnt, dass Sitzbezüge nicht immer ersetzt oder gereinigt werden. Und wenn, dann sowieso nur, wenn sie offiziell gemeldet werden. „Nicht jedes grobe Ereignis wird gemeldet, da es zu einer Flugverspätung führen könnte“, erwähnt Sue. Das wirft viele Fragezeichen auf: Wie hygienisch sind dann Sitzbezüge also wirklich?

Toiletten-Griffe

Die möglichen Bakterienkolonien auf Toiletten-Griffen sollten uns bei all den bereits aufgezählten Punkten am wenigsten schockieren. Flugbegleiterin Josephine erklärt allerdings, dass Toiletten zwar regelmäßig und gründlich gereinigt werden – die Schlösser und Türgriffe jedoch nicht. Auch hier solltet ihr eure Hände selbst im Nachhinein reinigen!

Am besten verstaut ihr kleine Tuben an Desinfektionsmittel oder eine Packung an desinfizierenden Tücher, denn wie ihr nun wisst, lässt es sich sonst nur sehr schwer in einem Flugzeug aushalten, ohne die einen oder anderen Bakterien mit nachhause zu nehmen. 😉