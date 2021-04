Ostern steht vor der Türe. Und das bedeutet für die meisten wieder ein Treffen mit der Familie, egal ob online oder in Person. Manche lieben diese Feiern und können es kaum erwarten, wieder ihre Verwandten zu sehen. Denn sie sind echte Familienmenschen.

Diese drei Sternzeichen gibt es meistens nur in Kombination mit ihrer ganzen Familie:

Zwilling

Zwillinge lieben es zu kommunizieren. Genauso intensiv, wie sie mit ihren Freunden den Kontakt halten, machen sie es auch mit ihrer Familie. Denn ihnen ist es besonders wichtig, einen guten Draht zu ihren Liebsten zu haben. Außerdem lieben sie das kleine Chaos, dass bei einer Familienfeier immer entsteht. Denn Zwillinge sind echte Familienmenschen. Sobald sie ein Problem haben oder sich nicht ganz sicher sind, wie sie in einer Situation reagieren sollen, fragen sie immer ihre Verwandten um Rat.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein sehr pflichtbewusstes Sternzeichen. Deshalb hält sie auch engen Kontakt zu ihrer Familie. Vor allem in Zeiten wie diesen, ist es der Jungfrau besonders wichtig, immer wieder nach dem Wohlbefinden ihrer Verwandten zu fragen. Denn sie ist sehr einfühlsam und kann stundenlang über Gefühle und Emotionen reden. Allerdings sind große Feiern ganz und gar nicht ihr Ding. Obwohl die Jungfrau eindeutig in die Kategorie “Familienmensch” gehört, mag sie den Lärm und Trubel nicht sonderlich. Lieber unterhaltet sie sich mit jedem einzeln, denn dabei fühlt sie sich nicht so überfordert.

Waage

Die Waage ist das Alphatier in ihrer Familie. Egal, ob sie es möchte oder nicht, sobald es ein familieninternes Problem gibt, wird sie um Rat gefragt. Dabei übernimmt sie meistens die Vermittlerrolle. Und das kann ganz schön anstrengend sein. Dennoch liebt sie ihre Rolle in der Familie und steht allen immer mit Rat und Tat zur Seite. Sobald ein Treffen mit der Verwandtschaft vor der Türe steht, ob online oder in Person, organisiert dieses Sternzeichen alles und schaut auch, dass sich wirklich jeder dabei wohlfühlt.