Wer hat in eurer Beziehung das Sagen, dein Freund oder du? Wenn ihr eines dieser drei Sternzeichen seid, dann habt ihr mit ziemlicher Sicherheit die Hosen an und lasst euch rein gar nichts sagen!

Diese drei Sternzeichen geben in Beziehungen den Ton an.

Widder

Wenn es um gemeinsame Aktivitäten oder das richtige Restaurant geht, sollte man besser dem Widder die Entscheidung überlassen. So belastbar er auch ist, passt ihm etwas nicht, ist er sehr schnell eingeschnappt und der gemeinsame Tag ruiniert.

Stier

Der Stier legt sehr viel Wert auf Harmonie und Beständigkeit in seiner Beziehung. Sie können aber auch sehr eigenwillig und stur sein. Widerrede ist da zwecklos. Möchte der Stier eine blaue Couch, wird sie auch bald im Wohnzimmer stehen und wenn er nächsten Urlaub nach Italien möchte, wird es auch so kommen.

Schütze

Die belehrende Art dieses Sternzeichens führt oft dazu, dass sie in einer Partnerschaft sehr dominant sind. Es wird genau so gemacht, wie der Schütze es sagt. Legt man sich mit ihm an, kann es schnell zu Streit kommen.