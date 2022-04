Vergangenen Dezember ist Mirco Nontschew völlig überraschend gestorben. Sein Kollege Michael Bully Herbig erzählt jetzt erstmals, wie er vom Tod des Komikers erfahren hat, und dass er kurz zuvor noch versucht hat, ihn anzurufen.

„Das hat einem schon den Boden unter den Füßen weggezogen“, so Herbig.

Michael Bully Herbig: So waren seine letzten Momente mit Mirco Nontschew

Vier Monate sind bereits vergangen, seit Mirco Nontschew ganz plötzlich gestorben ist. Sein Kollege und Freund Michael Bully Herbig hat noch immer mit dem tragischen Verlust zu kämpfen. Das erzählt der 53-Jährige jetzt am roten Teppich der „Romy Gala“ gegenüber vip.de. Denn kurz vor dem Tod von Nontschew sind die beiden noch gemeinsam für die neue Staffel von „LOL: Last One Laughing“ vor der Kamera gestanden.

Nachdem die Dreharbeiten beendet waren, konnte Herbig bereits einen ersten Blick auf das Ergebnis werfen. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er Mirco gleich mal anrufen und ihm Bescheid geben wollte. „Ich habe ihn nicht erreicht und Mirco auf die Mailbox gesprochen. Ich wollte ihm sagen, wie großartig er wieder ist und wie toll und dass er sich da keine Sorgen machen muss, es wird spitze.“

Doch leider hat der Komiker nie zurückgerufen. „Und das Wochenende darauf… vier, fünf Tage später, habe ich die Nachricht bekommen. Das hat einem schon den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war nicht einfach, fürs ganze Team“, zeigt sich Herbig bedrückt. Verarbeitet hat er den Verlust seines langjährigen Freundes noch nicht. „Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, weil man ja noch damit beschäftigt ist und immer wieder damit konfrontiert wird.“

Ihn zu zeigen, war die richtige Entscheidung

Aktuell ist Nontschew als Teil der neuen Besetzung in der „Nicht lachen“-Show „LOL“ auf Prime Video zu sehen. Mit Wehmut blicken die Fans auf seine letzten Szenen im TV. Bully Herbig dazu: „Ich bin nur froh, dass wir uns entschieden haben, das so zu zeigen. Ich glaube, es wäre ein ganz großer Fehler gewesen, es nicht zu tun oder ihn rauszuschneiden. Das hätte er auch nicht gewollt. Er hat so eine gute Show abgeliefert, dass die Leute das sehen müssen. So sollen sie ihn auch in Erinnerung behalten.“

Anfang Dezember kam die traurige Nachricht, dass Mirco Nontschew im Alter von nur 52 Jahren gestorben ist. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt – laut Berichten sei diese aber natürlich gewesen.