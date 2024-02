„Back to Black“ so heißt das Biopic über Amy Winehouse. Jetzt ist der erste vollständige Trailer da und gibt Einblicke, was uns im Film erwarten wird. Fans waren anfangs jedoch sehr skeptisch als erste Fotos vom Set veröffentlich wurden.

Macht euch hier selbst ein Bild vom Trailer:

Der erste Trailer zum Biopic über Amy Winehouse

Alles beginnt in London. Die junge Musikerin spielt in kleinen Clubs in Camden. Dann der große Durchbruch und ihr Ruhm. Doch es wird sichtbar, wie sehr die Sängerin struggelt. Der Film zeigt den außergewöhnlichen Weg der Soulsängerin von ihren Anfängen bis hin zu der Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums „Back to Black“.

Als erste Bilder vom Film veröffentlicht wurden, waren Fans nicht sonderlich begeistert. Denn auf den Fotos war die Hauptdarstellerin des Films Marisa Abela zu sehen, wie sie verweint und kurz vor dem Nervenzusammenbruch von Paparazzi umzingelt wird. Fans befürchteten deshalb, dass der Film nur die tragischen Kapitel von Amy ausschlachten würde. Der Trailer hier lässt nun aber etwas anderes vermuten.

Der Trailer verspricht auf jeden Fall eine gute Balance zwischen den dunklen Kapiteln in ihrem Leben, der Hetzjagd der britischen Presse, ihren Sucht- und Gesundheitsproblemen, aber auch ihr Talent und ihre leidenschaftliche Musik zu finden. Wir dürfen also gespannt sein. Aber beurteilt es selbst:

Kinostart am 18. April

Die Dreharbeiten für „Back to Black“ starteten am 16. Januar 2023. Bald nur knapp ein Jahr später ist der deutsche Kinostart für den 18. April geplant. Die Filmbiografie, die sowohl die Tiefpunkte als auch die emotionalen Höhenflüge der Sängerin thematisiert, entstand mit Unterstützung der Winehouse-Familie und Universal Music Group.