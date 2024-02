Kim ist aus dem Dschungelcamp ausgezogen und jetzt hält Leyla und Mike nichts mehr auf oder vielleicht doch? Der erste Kuss ist immer noch nicht gefallen. Wie kann das sein? Offenbar muss jetzt sogar Fabio nachhelfen, denn Mike scheint doch noch irgendwas zu hindern.

Außer Dirty Dancing im Wasser und gemeinsame Dusche – ist nämlich nichts gewesen.

Dschungelcamp: Liebesdreieck hat ein Ende

So endlich ist Kim ausgezogen. Mike scheint ein Stein vom Herzen gefallen zu sein. Das fällt auch Leyla auf. Sie selbst ist sehr glücklich über den Auszug. „Mich hat das überhaupt nicht getroffen. Eine leichte Erleichterung habe ich da im Inneren meiner Seele verspürt!“ Auch Mike geht es richtig gut. „Ich habe überlebt! Schade für sie, aber erleichternd für mich oder besser gesagt für uns“, so der 31-Jährige zu Leyla beim gemeinsamen Rauchen am Lagerfeuer. „Für dich war das ja wirklich die reinste Hölle! Mir hast du voll leidgetan, denn du wolltest hier schon so lange rein und dann kriegst du so einen Terror.“

Was mich mittlerweile an dieser Staffel langsam am meisten nervt: Das es nur dieses EINE THEMA GIBT! Kim, Leyla und Mike. 🙄😒 #IBES #IBES2024 #Dschungelcamp pic.twitter.com/th0hWNxtJr — Milan • 🇦🇺🕷️🦗🪳 (@MilanUnravel) February 1, 2024

Während Mike gerade in der Dschungelprüfung ist, berichtet Leyla Fabio und Lucy von ihrer Liebelei. „Der Mike ist ganz lieb“, erzählt Leyla. „In der Dusche war er auch ganz behutsam! Da hat er auch nix gemacht. Da war ich ein bisschen traurig.“ Fabio ist erstaunt. Geduscht? „Ja, wir haben uns nur den Rücken geschrubbt“, so Leyla kichernd. Fabio will alles wissen: „Und ihr hattet beide die Hosen aus?“ Leyla nickt. „Aber du wirst deine 6.000 Euro Hupen rausgeblitzelt haben, oder? Ja, ja, macht nur weiter so!“ Und das machen die beiden Turteltauben auch. Kaum ist Mike zurück, geht’s gemeinsam in den Weiher.

Im nächstgelegenen Weiher gibt es ein paar intime Minuten. Bei einer Hebefigur, die an „Dirty Dancing“ erinnert, wird der Körperkontakt von Mike strategisch intensiviert. Mike schwärmt: „Ich fühle mich so komplett frei irgendwie. So richtig frei!“ Was seine Hände ertasten, lässt ihn noch mehr strahlen: „Der Körper von Leyla ist top. Sehr top.“ Schön und gut, aber wieso ist der erste Kuss immer noch nicht gefallen? Das wundert auch Leyla. „Ich weiß nicht, worauf er wartet. Alle Hindernisse sind jetzt weg, Kim ist weg. Aber irgendwo ist der Haken.“

Fabio wird zum Wingman

Jetzt muss Fabio sogar als Wingman aushelfen. Das ist ja nicht mit anzusehen. Der versucht es Mike in einem Gespräch unter Männern verständlich zu machen: „Ich glaube, die würde sich schon freuen, wenn du ihr mal ein Bussi auf die Backe gibst.“ Was für ein Traum von einem Wingman 😉 . Denn nur wenig später kündigt Mike an, dass Leyla und er gemeinsam auf der Pritsche schlafen.

Gespräch unter Männern

Fabio "Die würde sich voll über ein Bussi auf die Backe freuen "

Mike "Hä"

Fabio "ich hab voll Hunger "

Mike "ich auch " #ibes #dschungelcamp — Bunselmeier (@Bunselmeier14) February 2, 2024

Ob die die Turteltäubchen noch viel Zeit haben, um sich näher zu kommen? Es sieht schlecht aus. Zwar musste heute niemand gehen so kurz vor dem Finale, doch Leyla hat die wenigsten Anrufe bekommen. Und wenn es so weitergeht, dann ist sie die nächste, die das Camp verlassen muss.

